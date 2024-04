Avigliana, tentato omicidio al golf club: un uomo è stato accoltellato. Ora è in ospedale

Un fendente al fianco, un colpo improvviso. Si è consumato nel giro di pochi istanti il tentato omicidio che ha scosso nel pomeriggio di ieri la tranquillità del golf club di Avigliana, a pochi chilometri da Torino. Si tratta del Golf club Le Fronde.

A rimanere coinvolto è un uomo di 41 anni che stava lavorando per una ditta esterna e che stava portando dei materiali all'interno del club.



Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 52 anni, dipendente della struttura e addetto alla cucina. L'accusa, per lui, è di tentato omicidio.



La persona colpita dalla coltellata è stata soccorsa e ricoverata all'ospedale di Rivoli, dove è stata affidata alle cure dei medici che lo hanno operato. Ma le sue condizioni destano preoccupazioni e la prognosi non è stata sciolta.