Sistema di Picking: La Chiave per un magazzino Agile e Affidabile

Tra le diverse soluzioni logistiche per la gestione del magazzino, il picking rappresenta una valida soluzione. Quando si parla di Picking di magazzino, si fa riferimento a un processo attraverso il quale vengono prelevati gli articoli da determinati scaffali per soddisfare gli ordini dei clienti o per rifornire la produzione. Un processo di picking inefficiente può portare a ritardi nelle consegne, errori di inventario delle merci e costi elevati. Mettendo in atto una pianificazione accurata si possono ottenere grandi vantaggi ed è possibile così massimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi.

Un processo di picking, quando viene gestito e funziona in maniera efficiente, è in grado di garantire alti livelli di efficienza nelle operazioni che coinvolgono il magazzino.

Il picking permette di ottenere diversi vantaggi:

Tempi di consegna brevi: Attraverso il picking è possibile preparare gli ordini in modo rapido e preciso, evitando errori e riducendo i tempi di consegna, favorendo la soddisfazione del cliente.

Minimizzazione degli errori: Un processo di picking efficace riduce al minimo gli errori di prelievo, garantendo che gli ordini vengano preparati in maniera puntuale e precisa e limitando di conseguenza i costi associati ai resi e alle spedizioni errate.

Ottimizzazione delle risorse: Il picking favorisce l’utilizzo ottimale della manodopera riducendo i costi operativi e massimizzando i livelli di produttività

Per ottimizzare il processo di picking del magazzino, è necessario considerare alcuni aspetti. L’analisi dei dati può rappresentare un valido aiuto per ottimizzare i percorsi di picking ridurre le tempistiche delle attività ad esso collegate e per comprendere le richieste.

Classificare gli articoli in base alla frequenza di prelievo e alla posizione nel magazzino può suggerire quali articoli dovrebbero essere posizionati in zone di picking più comode e ottimali per ridurre le tempistiche e per ridurre al minimo i movimenti dei picker.

L’implementazione di tecnologie avanzate come sistemi di gestione del magazzino WMS- Warehouse Management System - contribuiscono inoltre a migliorare l’efficienza e l’accuratezza dell’attività di picking. Esistono diverse tipologie di picking, sia manuale che automatica, affinché questa attività venga svolta in maniera perfetta è assolutamente necessario che il software gestionale di magazzino, il WMS, sia in grado di tracciare in tempo reale la locazione dei prodotti. Solo tenendo traccia di tutte le operazioni logistiche infatti, è possibile apportare miglioramenti ai flussi, eliminare errori sistematici, evitare eventuali colli di bottiglia e rendere tutto il magazzino più efficiente.

Tra i sistemi di picking di magazzino troviamo le soluzioni put-to-light e pick-to-light. Entrambi utilizzano dispositivi luminosi per poter guidare l’operatore nelle operazioni da svolgere. Il put-to-light indica all’operatore in quale posizione dover collocare un determinato prodotto e in che quantità. il pick to light indica invece all’operatore dove deve prelevare di volta in volta i prodotti richiesti dall’ordine di spedizione.

Queste soluzioni, vengono anch’esse associate ad un software di gestione di magazzino (WMS) che attraverso l’accensione e lo spegnimento di luci a LED supporta l’operatore. Queste soluzioni comportano anche in questo caso una maggiore rapidità e semplicità nella preparazione degli ordini e la diminuzione degli errori tipici delle operazioni delle preparazioni degli ordini.

Un fattore da tenere a mente e che può determinare l’efficacia delle operazioni di picking fa riferimento alla formazione del personale. E’ fondamentale che gli operatori che svolgono le attività all’interno del magazzino siano adeguatamente formati sulle migliori pratiche di picking e sull'utilizzo delle tecnologie di supporto al fine di evitare errori, dimezzare le tempistiche delle operazioni e massimizzare le performance.

Un processo di picking efficiente è fondamentale per il successo di un'azienda nel campo della logistica e della gestione del magazzino. Implementando le attività di picking e coniugando tecnologie avanzate come i sistemi di gestione del magazzino, software specifici e dispositivi di picking voice-guided, è possibile ottimizzare il picking della merce, riducendo i costi operativi e migliorando la soddisfazione del cliente. Investire nella ottimizzazione delle attività di picking per il magazzino è essenziale per garantire la competitività e la sostenibilità a lungo termine dell'azienda nel mercato globale.