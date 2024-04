Trasferirsi a Dubai con Daniele Pescara

Perché scegliere di stabilirsi a Dubai? Un numero crescente di individui, dopo aver avviato la propria attività a Dubai, opta per trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti, chi per una parte dell'anno, chi definitivamente. Il clima caldo persistente, lo stile di vita di alta qualità e il basso tasso di criminalità continuano ad attrarre una clientela internazionale sempre più esigente. Scopriamo insieme tutti i dettagli grazie al punto di riferimento per gli Investimenti a Dubai, l’imprenditore Daniele Pescara.

Trasferirsi a Dubai: perché farlo nel 2024

Nonostante il costo della vita nella capitale del Golfo Persico sia significativamente più elevato rispetto alla media europea, l’interesse a Spostarsi a Dubai continua a crescere.

Ciò è dovuto al fatto che, nonostante le spese siano più elevate (come ad esempio per l'assicurazione sanitaria privata che può costare circa 150€ al mese), i benefici offerti sono nettamente superiori rispetto ad altri Paesi con tassazioni pesanti e una qualità della vita inferiore.

Abbiamo chiesto a Daniele Pescara, finanziere veneto che vive e opera a Dubai da oltre 10 anni, perché il numero di italiani, e non solo, interessati all’Emirato sia in costante aumento.

“Vivere a Dubai significa vivere in vacanza.

Le spiagge bianchissime, il clima estivo 12 mesi all’anno e la qualità di vita top level sono un privilegio che solo qui si può trovare.

Certamente, i servizi pubblici di primo livello, il benessere diffuso, la criminalità azzerata sono solo alcuni dei motivi che rendono la vita privata, del singolo e delle famiglie, un sogno da realizzare: infatti, le opportunità di migliorare la propria esistenza continuano anche e soprattutto dal lato professionale”.

Trasferirsi a Dubai: tutti i vantaggi

Incuriositi dalle parole di, abbiamo voluto approfondire, chiedendo al primo consulente di Company Setup in Dubai, quali siano

“Gli Emirati Arabi Uniti offrono servizi efficienti e tempi di erogazione certi, a differenza di molti altri luoghi nel mondo dove i pagamenti per i servizi di base spesso incontrano problemi e ritardi, compromettendo la qualità del servizio fornito.

Molti investitori provenienti da diverse parti del mondo hanno scelto Dubai come meta, poiché non si sentono più protetti dai loro stati d'origine, sia dal punto di vista finanziario che per quanto riguarda il livello generale della qualità della vita” – continua Pescara.

“I miei clienti si rivolgono al mio team in cerca di supporto per migliorare la propria vita e portare al successo la propria attività a Dubai.

Tutto questo è assolutamente possibile. Dubai è proprio questo”.

Trasferirsi a Dubai: affidati a Daniele Pescara

: questo è tutto ciò che l’Italia non offre ma gli Emirati Arabi Uniti sì.

“Oggigiorno, la comunità italiana a Dubai vanta già oltre 12.000 residenti: molti dei quali sono qui grazie ai miei uffici”.

Abbiamo voluto scoprire perché Pescara sia riconosciuto come il principale consulente esperto nella Costituzione di Società a Dubai e perché stia riscuotendo così tanto successo.

Ce lo ha spiegato lui stesso: “Il mio valore sta nelle persone che mi stanno accanto. Il mio team è una squadra d’eccellenza, tutti top performers che ho selezionato personalmente.

Chi non condivide la mia vision, la mia filosofia e la mia scala valoriale non può lavorare con me, tanto meno essere mio cliente.

Ho fondato il mio Studio Daniele Pescara Consultancy oltre un decennio fa, con sedi nel DIFC, il quartiere finanziario più prestigioso di Dubai, e in Italia, a Padova e Roma.

I miei 24 collaboratori sono avvocati, commercialisti e fiscalisti internazionali, tutti, come me, specializzati nell’asse Italia Dubai.

Gli imprenditori che ci contattano desiderano tutti la stessa cosa: proteggere il patrimonio e investire a Dubai.

Noi affianchiamo l’investitore con un servizio dedicato, a 360 gradi e interamente coperto dalla Garanzia “Soddisfatto o Rimborsato”: quindi, il risultato è assicurato.

Valutiamo la situazione di partenza del cliente, gli proponiamo la migliore soluzione adatta al suo caso e in 36 ore la sua nuova Società a Dubai è costituita.

Ci occupiamo di tutto, sia dal punto di vista fiscale che legale: il servizio è completo.

Perché Investire a Dubai con Daniele Pescara Consultancy? Ti sfido a trovare un solo motivo per non farlo”.