Donna scomparsa in Valsusa, proseguono le indagini nel massimo riserbo investigatori

C’è massimo riserbo degli inquirenti sulla scomparsa di una donna 51enne di cui non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 8 marzo, dopo che la donna aveva finito di lavorare in un locale della Valsusa, nel Torinese.

Sulla scomparsa della donna la procura ha aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato dal fratello della donna. Secondo alcune testimonianze, la 51 enne, mamma di una bimba, era molto legata alla figlia che non quindi, racconta chi la conosce, non avrebbe mai lasciato per allontanarsi volontariamente. Sulla vicenda, intanto continuano le ricerche e le indagini dei carabinieri.