Compagnie aeree low-cost e tradizionali: quale scegliere?

La scelta di spostarsi con compagnie aeree Low-Cost oppure tradizionali è oggi una componente fondamentale nella pianificazione di un viaggio in aereo. Con l'arrivo nel settore aeronautico delle compagnie aeree low-cost - come Ryanair, Wizz Air, EasyJet - i viaggiatori hanno ora una varietà più ampia di opzioni (..e di budget) tra cui scegliere. Ma come si possono raffrontare e paragonare queste compagnie aeree economiche con quelle più tradizionali nella pianificazione di un viaggio? E quale sarebbe giusto scegliere rispetto la prossima destinazione o scalo? Esploriamo insieme in questo post i punti chiave per capire come prendere la decisione giusta.

Differenze fondamentali tra low-cost e tradizionali

Le compagnie aeree Low-Cost sorsero poco più di una ventina di anni fa con l'obiettivo di offrire voli a prezzi molto competitivi, eliminando molti dei servizi "gratuiti" che le compagnie tradizionali includevano nel prezzo del loro biglietto. Si tratta di una differenza sostanziale, che impatta direttamente sulla struttura dei costi e sulle esperienze dei passeggeri. Allo stesso modo, mentre le compagnie classiche tendono ad operare su rotte di lungo raggio ed offrono diversi optional nel loro servizio (come ad esempio le aree lounge o VIP dedicate, programmi di fedeltà e chilometraggio etc..), quelle Low-Cost spesso si concentrano su voli corti e/o medi e rotte meno servite, aeroporti più lontani e meno comuni, riducendo i costi operativi e trasferendo una parte di questi risparmi ai clienti.

Uno dei principali vantaggi delle compagnie Low-Cost è il prezzo. Per i viaggiatori con un budget limitato, queste offerte possono rappresentare un modo accessibile (se non l’unico) per viaggiare. Tuttavia, i servizi ridotti possono essere un punto dolente. Sedili meno spaziosi, assenza di pasti gratuiti, costi aggiuntivi per i bagagli e meno flessibilità in caso di cambiamenti di viaggio, sono solo alcuni degli svantaggi spesso associati a queste compagnie.

In contrasto, le compagnie tradizionali possono offrire un'esperienza di viaggio sicuramente più confortevole e completa, ma a discapito di un prezzo più alto. Questo può includere intrattenimento a bordo, cibo e bevande migliori incluse e più spazio per distendere le gambe e riposarsi.

Analizziamo ora più dettagliatamente cosa ci si può aspettare in termini di servizi. Le compagnie aeree tradizionali di solito includono nel prezzo la possibilità di portare un bagaglio in stiva e uno a mano, mentre molte compagnie Low-Cost offrono solo un piccolo bagaglio a mano, con la possibilità di acquistare un bagaglio extra a tariffe che possono variare. La selezione dei posti poi, è di solito un altro costo aggiuntivo significativo con le compagnie economiche, mentre sui vettori tradizionali spesso non è così. Inoltre, su una compagnia tradizionale potresti godere di un pasto incluso nel costo del biglietto e di una selezione di bevande, aspetti che sono a pagamento con una compagnia Low-Cost.

Ultimo elemento al di fuori del volo diretto ma connesso all’esperienza di viaggio è la location dell’aeroporto (raggiungibile in metropolitana oppure in autobus/treno, distanza dal centro e tempo per arrivarci etc…). Alla fine, è importante far quadrare tutte le spese ed i costi aggiuntivi, per capire quanto davvero sia più indicato e conveniente viaggiare Low-Cost.

Esperienze di Viaggio: cosa scegliere tra low-cost e compagnie tradizionali?

Accostare le esperienze dirette di viaggiatori può fornire una prospettiva utile. Storie di voli Low-Cost che diventano dispendiosi a causa di servizi aggiuntivi, o di viaggiatori che non scenderebbero mai al di sotto dello standard offerto da una compagnia tradizionale, non sono rare. Considera queste testimonianze, ma ricorda che non sono la verità oggettiva e che la tua esperienza potrebbe essere differente. Per decidere quale compagnia aerea utilizzare, considera ad esempio i seguenti fattori:

Durata del viaggio : su voli brevi, potresti tollerare meglio le limitazioni dei servizi Low-Cost.

Comfort : se il comfort è una priorità (specialmente per voli lunghi), una compagnia tradizionale potrebbe essere più indicata.

Budget : valuta il costo totale, incluse le tariffe per servizi aggiuntivi. A volte quello che sembra un volo Low-Cost può aumentare di prezzo rapidamente.

Servizi essenziali : riflettendo su ciò che per te è importante, come spazio extra per le gambe o un pasto caldo, può aiutarti a decidere.

Effetti della pandemia e cambio climatico

L'attuale situazione globale ha inciso profondamente sulle compagnie aeree di ogni tipo. Si è assistito a una ridefinizione quasi totale delle politiche di prezzo e dei servizi offerti. I viaggiatori devono anche essere più consapevoli delle politiche relative a cancellazioni, cambi voli e ritardi. La sicurezza e la flessibilità sono diventate priorità, soprattutto davanti variabili improvvise e poco prevedibili come allerte meteo dovute ai cambiamenti climatici che stanno influendo notevolmente sulla qualità dei servizi aerei. Secondo infatti alcuni risultati dei report 2023 del Centro di Gestione della Navigazione Aerea Europea, quasi il 50% dei voli in transito in Europa sono decollati o atterrati in ritardo. Se vuoi saperne di più, ti consigliamo di leggere quest’articolo interessante sulle principali motivazioni del ritardo aereo di Rimborso al Volo. Con compagnie aeree Low-Cost e tradizionali che competono per attirare i clienti, spesso si possono trovare offerte vantaggiose da entrambi i lati. Lo scenario è dinamico e richiede attenzione alle politiche in evoluzione.

Quando quindi si decide su quale compagnia aerea volare, non c'è una risposta univoca ma una serie di considerazioni personali che possono inclinare la bilancia in una direzione piuttosto che in un'altra. Il trucco è abbinare le informazioni oggettive sui servizi con i tuoi bisogni individuali e le circostanze di viaggio per fare la scelta migliore. Sia che tu stia cercando compagnie aeree Low Cost, oppure un modo efficiente per affrontare viaggi economici, gestendo al meglio i disguidi dei voli, lo spauracchio dei voli in ritardo, o le cancellazioni voli, un approccio informato ti aiuterà a rendere il tuo viaggio più piacevole e meno stressante. Buon viaggio!