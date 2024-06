Ruba un motorino, poi fa il pieno senza pagare e alla fine tenta di scippare una donna: arrestato

Nel giro di pochi giorni si è reso responsabile di tre reati ma l'ultimo, commesso a Nichelino, grazie anche alla testimonianza della vittima, ha permesso ai carabinieri di risalire a lui e arrestarlo.

Tre reati in pochissimo tempo

I militari dell'Arma hanno posto fine alle scorribande di un 60enne pluripregiudicato di Carmagnola, che andava in giro a compierne di ogni tipo pur avendo l'obbligo di firma (per reati pregressi). In rapida sequenza, l'uomo prima ha rubato un motorino a Marene, in provincia di Cuneo, per poi fare 20 euro di benzina nel distributore di via Poirino a Carmagnola, fuggendo senza pagare, prima di dirigersi verso Nichelino.

Pluripregiudicato in manette

Qui ha cercato di rubare la borsetta ad una donna, strattonandola e facendola cadere a terra (con la necessità di farsi medicare in ospedale, rimediando una prognosi di 15 giorni). Dopo l'ultimo episodio era tornato a casa come nulla fosse.

Ma non aveva fatto i conti con i carabinieri, che dopo alcuni giorni di indagini sono risaliti a lui e hanno fatto scattare le manette.