Regionali 2024: Bertola, DemoS ed esponenti di Legambiente per Pentenero: "Puntiamo ad un seggio. Allarghiamo campo ambientalista"

E proprio sulla rottura con i Verdi di Bonelli - che ha portato alla nascita di una civica considerata una "rivale" di AVS e "cannibalizzatrice" di voti, Bertola replica: "Sono contento di potermi mettere in gioco insieme ad altre persone progetto". Dal punto di vista dei consensi, l'obiettivo è di eleggere un consigliere e "di allargare il campo ambientalista". "Siamo collaborativi - ha sottolineato Elena Apollonio - e non competitivi".

Mondo cristiano sociale, ma non solo

"Questo progetto - ha proseguito la capogruppo di DemoS - è nuovo, non meramente elettorale. Vogliamo andare a parlare con quell'elettorato che fatica a ritrovarsi nei partiti tradizionali: vogliamo affrontare i temi di giustizia sociale ed ambientale, in maniera non ideologica". "Piemonte Ambientalista e Solidale" si rivolge al mondo cristiano sociale, ma anche a "valori universali: abbiamo molti rappresentanti islamici, valdesi e molte donne".

Volt Europa

A fare parte della lista anche Volt Europa, che in Piemonte corre in un gruppo diverso rispetto alle Europee, dove si schiera con gli "Stati Uniti d'Europa" di Renzi e Bonino. "Va bene costruire ospedali, - ha spiegato l'esponente Alberto Tani - ma facciamo in modo che le persone non ci vadano. Sto parlando di nuove abitudini, di consultori, di trasporto pubblico, di prendere il meno possibile l'automobile".

"È un progetto nuovo - ha osservato Pino De Michele di DemoS - che vuole proseguire anche dopo le Regionali, nuove energie ben spese per il futuro. Il prossimo anno ci le saranno amministrative, poi dopo quelle di Torino: pensa si debba consolidarsi in quell'ottica".

Pentenero: "Civici valore aggiunto"