Il token TON di Toncoin è attivo sul cripto casino Lucky Block

Toncoin (TON) è diventato la 21esima criptovaluta accettata per depositi su Lucky Block, il casinò Web3 con accesso via Telegram e sito web con interfaccia utente premium.

Il valore del Toncoin è fortemente aumentato quest'anno, con una crescita del 162% che ha la criptovaluta a diventare la nona criptovaluta più grande per market cap, con circa 19 miliardi di dollari. Il valore attuale di TON è di 5,74 dollari.

Originariamente controllato direttamente dal team dell'app di messaggistica Telegram come token nativo, TON è stato trasformato in un token di governance a seguito di problemi regolamentari con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. La criptovaluta è ora gestita dalla Fondazione TON, pur rimanendo nativa della piattaforma Telegram.

VISITA IL SITO DI LUCKY BLOCK

Il token TON

Con molta probabilità, TON verrà aggiunta alla lista dei token utilizzabili sulla piattaforma Lucky Block mentre il valore del token continua ad apprezzarsi.

Il co-fondatore Pavel Durov insieme al fratello Nikolai hanno visto crescere la piattaforma, affermando che durante l’anno potrebbe arrivare a 1 miliardo di utenti.

Inoltre, l’hype per Telegram è aumentato ulteriormente grazie a una probabile offerta pubblica iniziale delle azioni della società a capitale privato. Questa notizia ha dato una spinta al valore di TON sul mercato, generando un aumento dei suoi titolari sugli exchange.

Al momento, ci sono più di 14.000 titolari di TON sui DEX (exchange decentralizzati), anche se si ritiene che la stragrande maggioranza dei ttiolari sia sugli exchange.

La crescita di TON influenza Lucky Block

Secondo la Fondazione TON, l'uso di TON sull'app Telegram sta crescendo rapidamente, come dimostrato dai dati on-chain. Questo segue l'introduzione dei pagamenti Toncoin per la pubblicità e l'introduzione di un nuovo programma di premi chiamato Open League.

Lucky Block è stato tra i primi casinò con licenza a portare il proprio servizio sull'app Telegram, diventata molto più di un semplice servizio di messaggistica.

Ad esempio, Telegram introdurrà la possibilità di eseguire programmi in un'estensione del suo bot, sfruttata dalle piattaforme iGaming come Lucky Block.

Con l'aumentare del numero di titolari di Toncoin, la base di giocatori di Lucky Block potrebbe aumentare portando nuovi utenti appassionati di gambling e criptovalute alla piattaforma.

L'app Telegram rende il gioco su Lucky Block Casino estremamente intuitivo. Inoltre, il cripto casino permette l’accesso anche da browser desktop e dispositivi mobile, tramite il sito web ufficiale.

I vantaggi di Lucky Block

Lucky Block presenta diverse caratteristiche interessanti, come il supporto per 300 wallet digitali, bonus di benvenuto del 200% e il sostegno della leggenda delle MMA, Michael Bisping.

Utilizzando Wallet Connect, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra più di 300 wallet digitali per connettersi, depositare criptovalute e iniziare a giocare.

I nuovi utenti possono usufruire di un bonus di benvenuto del 200% fino a 25.000 euro, oltre a 50 free spins sulla slot machine Wanted Dead or A Wild.

A differenza dei sistemi di gioco tradizionali, Lucky Block offre depositi e prelievi istantanei. Tra le 21 criptovalute supportate per i depositi e i prelievi troviamo Bitcoin, Solana, PEPE, Bonk, Ethereum e ora anche TON.

Inoltre, Lucky Block ha il proprio token nativo chiamato LBLOCK, costruito sulla blockchain di Ethereum. I titolari di LBLOCK possono usufruire di alcuni vantaggi, come lo staking.

Lucky Block presenta oltre 4.500 slot machine tra cui scegliere, oltre a live casino, giochi crash e un bookmaker sportivo che include sport tradizionali e e-sport.

Lucky Block presenta anche un programma VIP unico con cashback settimanali, un manager VIP dedicato e tornei VIP esclusivi.

La partnership con la leggenda delle MMA, analista e commentatore sportivo Michael Bisping ha dato ulteriore visibilità dal cripto casino, consolidando la sua posizione nel settore della GameFi.

VISITA IL SITO DI LUCKY BLOCK