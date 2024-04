Poste italiane, tra privatizzazioni e prospettive: Ugl ha incontrato i vertici della Regione

Allarme per privatizzazione e piano d'impresa di Poste Italiane. E' quello che hanno voluto far risuonare nella giornata di ieri gli esponenti di Ugl che hanno incontrato gli esponenti della Regione e della Giunta Cirio presso il grattacielo.



Tra i presenti, il segretario generale Ugl Comunicazioni Salvatore Muscarella. Nella delegazione anche il segretario Ugl di Torino Silvia Marchetti, in rappresentanza anche del segretario Regionale Ugl Piemonte, Massimiliano Rossato. Affrontati quei problemi che riguardano i lavoratori e le lavotratici, inquieti per l'annunciata ulteriore vendita di una parte delle quote azionarie dell'azienda, che si rifletteranno sulla situazione economico-finanziaria della stessa e del Paese.