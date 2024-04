Aminoacidi per dimagrire?

Chi frequenta assiduamente le palestre o pratica sport agonistico, ha sempre utilizzato per migliorare le proprie prestazioni sia gli aminoacidi che le proteine.

In questo articolo vogliamo chiarire, in una visione del famoso concetto di longevity sempre più chiamato in causa, cosa vuol dire utilizzare gli aminoacidi per migliorare la vita di tutti i giorni e come mai questi stanno entrando in modo importante come fonte alimentare necessaria per tutte una serie di funzioni legate allo star bene, alla crescita muscolare, al dimagrimento e alla bellezza della pelle.

Intanto definiamo cosa sono gli aminoacidi che sono componenti essenziali per il nostro organismo quelle presenti nel corpo umano sono circa una ventina, e svolgono diverse funzioni fondamentali, tra cui la sintesi proteica. A sua volta le proteine sono costituite dall’unione di diversi aminoacidi, almeno un centinaio legati tra loro a formare una catena.

Andando avanti scopriamo che alcuni definiti aminoacidi essenziali, non vengono prodotti autonomamente dal nostro corpo e devono essere introdotti tramite l’alimentazione, quindi una corretta alimentazione composta da uova, carne, pesce e latticini, è importante per dare gli aminoacidi essenziali utili al nostro corpo per la sintesi proteica.

Ce ne sono tre in particolare come la Leucina, Valina e Isoleucina che non solo aumentano la massa muscolare, ma riducono il senso di fame e stimolano il metabolismo della tiroide. Quando compriamo aminoacidi che promettono il dimagramento, troviamo questi tre componenti, soprattutto la Leucina, che innalzando i livelli di Leptina, aumentano la sazietà.

In sintesi gli aminoacidi possono svolgere un ruolo importante nel dimagrimento, quando si tratta di preservare la massa muscolare magra durante il processo di perdita di peso.

Tuttavia è sempre consigliabile consultare un nutrizionista prima di assumere integratori di aminoacidi per scopi specifici.

Per questo ci rivolgiamo al Dott. Marco Zanetti, biologo nutrizionista con studio a Torino e Milano, esperto in alimentazione e integrazione dello sport e Presidente di BioSport.

Dott. Marco Zanetti gli aminoacidi servono solo per dimagrire?

“L’uso degli aminoacidi entrano in modo preponderante nello sport, limita il processo di sarcopenia nell’avanzare dell’età e mantiene efficiente la sintesi del collagene, per cui sono importanti per la pelle e per i capelli. Quando si vuole pensare a un piccolo aiutino nel dimagrimento, possono venire in aiuto certamente gli aminoacidi, insieme ai sali minerali e alle vitamine, sostanze che il corpo deve per forza prendere dalla dieta. Essi non sono un sostitutivo alla dieta, ma devono essere attentamente valutati per non creare dei sovraccarichi. Un loro leggero aumento, sempre senza controindicazioni che ne facciano limitare l’uso, possono trovare posto in una dieta sana.”

Quali sono gli aminoacidi utili che sono di supporto nel dimagramento?

“Gli elementi utili per dimagrire come aminoacidi possono essere:

L’acetil carnitina che favorisce l’utilizzo dei grassi a scopo energetico e utilizzata da sportivi ha dato notevoli progressi in termini di riduzione della composizione corporea. La Tirosina che aumenta la produzione di neurotrasmettitori e quella degli ormoni tiroidei, inoltre essa stimolando la dopamina è anche un valido antidepressivo naturale, non poca cosa per i soggetti a dieta. La leucina che aumentando la massa muscolare aumenta anche l’utilizzazione dei grassi di deposito facendo dimagrire. I minerali invece che vengono utilizzati come integratori per stimolare il dimagrimento sono i seguenti: Magnesio in quanto abbassa la glicemia e riduce la resistenza insulinica responsabile dell’aumento del peso. Il cromo che nei soggetti sovrappeso tende ad essere carente soprattutto se si ha resistenza insulinica. E il calcio. Pazienti che infatti hanno una storia di consumi elevati di caffè e thè possono essere carenti di calcio. La carenza di calcio come quella di vitamina D è abbastanza comune nella società oggi. Infatti la riduzione dei latticini anche per motivi mediatici ha determinato un abbassamento del consumo di calcio. Anche una dieta ricca in proteine e in fibre fa diminuire l’assorbimento del calcio. Senza calcio la contrazione muscolare è alterata si hanno crampi notturni e il dimagrimento è meno efficace. Inoltre con poco calcio si riduce la produzione di ormoni tiroidei e il dimagrimento è rallentato.”

Dott. Zanetti ci sono vitamine utili al dimagramento?

“Infine in termini invece vitaminici non esistono vitamine specifiche per il dimagrimento. La Vitamina B6 piridossina, per esempio, essendo importante per il metabolismo muscolare se carente potrebbe compromettere il dimagrimento. A questa aggiungerei la vitamina B2 riboflavina, che se carente, determina una diminuzione della funzione tiroidea e surrenalica. In ultimo direi la famosa vitamina D3 che entra in azione in numerosissimi processi metabolici tra cui appunto le interazioni endocrine e il buon funzionamento ghiandolare. Ovviamente per dimagrire diventa fondamentale praticare attività fisica almeno tre volte a settimana e seguire un piano alimentare bilanciato e leggermente ipocalorico. Altrimenti prendere integratori risulterebbe inutile e potrebbe essere anche dannoso. E’ importante rivolgersi sempre ad uno specialista che pianifichi il piano nutrizionale costruito sulle nostre proprie esigenze con un’integrazione appropriata al propri ostile di vita e allo scopo che si vuole raggiungere e a un piano di esercizio fisico adeguato alla nostra persona.”

Scrivici a media@morenews.it indicando nell’oggetto “I Corsivi di Virginia” oppure seguici sulla Rubrica “I Corsivi di Virginia”su www.torinoggi.it, saremo felici di aprire un contatto diretto con te.