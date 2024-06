Nichelino, iniziati i lavori per dare un nuovo look a piazza Pertini: un investimento da 2 milioni di euro

A Nichelino iniziati i lavori per la nuova piazza Pertini

Il maltempo delle ultime settimane ha costretto a far slittare la data della simbolica posa della prima pietra, ma nei giorni scorsi sono comunque partiti i lavori per la riqualificazione di piazza Pertini a Nichelino.

Panchine e piastra sportiva polifunzionale

Un lavoro pensato da tempo, presentato un anno fa alla Città e ai residenti, che finalmente ha visto partire il cantiere. Il progetto prevede una nuova piazza con scalinata irregolare e più spazio vicino alla tettoia del comitato di quartiere, con panchine e motivi "a discesa" sui lati. E poi una piastra sportiva polifunzionale dove oggi insiste l'ex campo da bocce in disuso.

Gli interventi nella zona della scuola Gramsci

Se per piazza Pertini la linea guida è quella che prevede anche una riqualificazione dei punti verdi attorno, nei ressi della scuola elementare Gramsci si prevede un'area totalmente pedonale di fronte all'entrata del plesso, con i parcheggi spostati lungo l'interno di via Cacciatori che collega la strada principale con via XXV Aprile. Di più, è previsto anche i rifacimento della zona accanto alla scuola, con un'area gioco bimbi e panchine.

Insomma, saranno rimesse a nuovo la piazza, l’area antistante la scuola e pure la pista ciclabile grazie ad un progetto che coinvolge il giardino collocato di fronte alla Gramsci e l’area sportiva dietro la piazza.

Rinasceranno tre negozi chiusi da anni L'intervento prevede anche lavori pubblici e investimenti di edilizia popolare, ma soprattutto saranno riqualificati i tre negozi di via Pracavallo chiusi da anni e anche una ventina di alloggi in disuso da tempo, grazie al contributo di Atc. E poi nascerà un campetto polivalente, ripulendo e mettendo a norma un'area che sarà dedicata allo sport.