A Torino una panchina bianca per ricordare chi ha perso la vita sul lavoro

Taglio del nastro questo pomeriggio nel Centro Civico di corso Vercelli 15 della "Panchina Bianca" , in memoria delle vittime sul lavoro e a difesa del diritto alla salute e alla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. L’iniziativa, su impulso della consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia , è stata organizzata nell’imminenza del 28 aprile - Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

ThyssenKrupp

"I simboli sono importanti, soprattutto per sensibilizzare Istituzioni, imprese e cittadinanza a fare di più per migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – ma non bastano: serve un impegno quotidiano, serio e responsabile, da parte di tutte e tutti per arrestare il dilagare di infortuni e malattie professionali e ridare centralità e dignità al lavoro".