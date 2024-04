Un "vulcano" e un percorso scientifico per i bambini nel rinnovato giardino Nuova Delhi

" Sono particolarmente emozionato - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo durante il taglio del nastro - perché siamo in un luogo della mia infanzia. Questo parco vuole intercettare i bisogni emersi dalla pandemia di avere aree verdi vicino a dove viviamo, e che permetta ai bambini di giocare. Serve che tutti sentiamo i giochi un po' nostri, per mantenerli e fare un servizio alla comunità" .

"Ogni volta che ristrutturiamo un giardino è un segno di vitalità per i bambini e per i residenti - ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi - È importante per il benessere di tutti, soprattutto bambini e anziani. Questo è uno scorcio di territorio molto importante, vicino a Mirafiori Nord che è una zona che ha bisogno di servizi e di aree verdi".