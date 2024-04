A Pinerolo un lungo weekend di gustoso cibo da strada con il Rolling Truck Street Food Festival!

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile, le migliori cucine su ruote del Rolling Truck Street Food Festival, invaderanno Largo Lequio a Pinerolo - attive tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00, orario continuato.

Quattro imperdibili giornate dedicate al cibo da strada, a tutte le specialità tipiche della cucina italiana e internazionale, oltre a selezionate birre artigianali alla spina e a tanta buona musica!

Gli amanti della tradizione italiana apprezzeranno le proposte di “Apetitosa”, arrosticini abruzzesi e olive ascolane, di “Pan Pan” con il gusto unico di pan tometta, pan tartufo e pan pork, di “Mordicchio on the Road” con panzerotti, gnocco fritto e pinsa. Si celebra il Piemonte con “Sound Break”, che propone ravioli del plin, hamburger, battuta, stracotto e costata di fassona, vitello tonnato e bagna cauda, oppure si può scegliere “Rostichello” per il cuoppo salvia, fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti, rosti di patate, nuggets di pollo e cono di frittini. Possibile anche fare un salto in Sicilia con le delizie di “Sapori di Sicilia” come pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine.

Un giro da “Kraken” è obbligatorio per gli amanti del pesce, con la sua frittura di pesce, panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà. Da “Na Pinta Vineria Vagabonda” troveremo polpette di carne e verdura, vini e cocktail, che gusteremo anche da “La Giardinetta”.

Infine, togliamoci uno sfizio esotico e andiamo da “Itaka”, con falafel e pita, da “Henri’s Street Food” ci sono le specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea; da “Truck & Roll” hamburger di bufalo, stinco, Veg burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings e Hot Dog e da “Las Bravas” paella, patatas bravas, tortilla spagnola con patate. Da “Awakte Zaperoco” troveremo golosi burritos, tacos e nachos e per deliziare le papille gustative vi aspettano i churros di “Churritos” e donuts, crepes, waffle e torte di "Street Bakery”!

Il tutto sarà reso ancora più gustoso dall’ampia selezione di freschissime birre artigianali!

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’evento, organizzato da Nova Eventi, è a partecipazione gratuita.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la mail info@novaeventi.it, oltre ai seguenti canali ufficiali:

sito internet: www.rollingtruckstreetfood.net

Facebook: https://www.facebook.com/RollingTruckStreetFood

Instagram: https://www.instagram.com/rolling.truck.street.food/