Un team di oltre 100 persone e un generoso parterre di sponsor per il dj cuneese Faber Moreira che vuol battere il record mondiale alla consolle

Ormai tutti sanno che Faber Moreira è un DJ di 59 anni che si prepara a conquistare il record mondiale di maratona dj. Dal 15 al 26 maggio, si potrà ballare con lui all’interno dell’ex Foro Boario di Saluzzo, dove resterà alla consolle per ben 240 ore, dormendo solamente due ore al giorno.

Ma pochi ancora conoscono la squadra che lo sostiene. Per garantire il successo dell'evento, oltre 100 persone fanno parte della crew che collabora con Faber Moreira, una squadra affiatata e determinata a rendere l'esperienza un grande spettacolo e una festa continua aperta a tutti, dedicata alla musica e alla vita.

Ad affiancare Faber nella direzione artistica del progetto è stato chiamato Don Calo dj, dei rapporti istituzionali si occupa lo stesso Faber insieme a Stefano Greco e a Barbara Bonamico. Media relations e coordinamento della comunicazione sono seguiti dalla giornalista Valeria Pelle, che ha progettato il sito web, realizzato dal dinamico team Tua social, che gestisce anche tutta la comunicazione su Instagram e Facebook. Un prezioso supporto alla squadra di comunicazione sta arrivando da Lorenzo Tiezzi, giornalista, blogger e grande esperto del mondo musicale.

I partner. Le cene saranno griffate dai migliori ristoratori della provincia (Interno 2, Il nuovo Monarca, Golden Cock Gastropub, Alkimia, Excalibur, La Gallina Bianca, Ristorante Monviso, Corona Grossa) che riusciranno a creare suggestivi percorsi culinari negli spazi interni.

Nell’area esterna invece, saranno presenti le gustosissime proposte di Pizzaiolo a domicilio, I BarbaQ, Excalibur e le dolcezze golose di I love grasso.

La Cremeria dei Perulin si occuperà del servizio bar dalle 6 alle 18 con colazioni, pranzi e aperitivi supersfiziosi.

Gli sponsor. Per realizzare questo ambizioso progetto, Faber Moreira ha ricevuto il sostegno di numerosi sponsor. In particolare, 15 aziende di diverse aree della Provincia Granda hanno risposto in modo immediato e sollecito, ottenendo il titolo di main sponsor. Si occupano di settori più disparati, dal beverage come Champagne Taittinger, Ron Legendario, Redbull, Karver Wine shop, Selezioni Ghilardi e Birra Castello, ai servizi, come NoloPoint noleggio, Isiline Internet in Piemonte, Panero Group, Polizza Migliore, Gruppo Sereno mobili, CM noleggi, Cavour Camper di Turaglio che metterà a disposizione dello staff 2 camper e BusCompany che si occuperà dei servizi navetta e promuoverà la manifestazione con alcuni bus avvolti da maxiwrap logati WRA festival. Dall’area albese-braidese troviamo Caffè Rossini, AgriPole e BraServizi, il cui patron, il cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti ha dimostrato immediato appoggio al progetto. Queste aziende hanno contribuito in modo significativo a sostenere tutte le molte spese necessarie per la riuscita dell'evento, tra cui i quasi 15.000 euro necessari per far venire i giudici di Guinness World Record a certificare immediatamente l’esito della sfida.

A questi main sponsor, si sono uniti molti altri sostenitori decisi a garantire il successo dell'evento. Eccoli: Non solo tabacchi di Eraldo Barale, My Room, Pamela Valentino Luxury Nails, Petrolnafta, Valverbe tisane bio, Adriano Langella, Aleyesure, Fancello hair vision Academy, All Quality tech, Gran Doc La Salumeria Prosciutto crudo di Cuneo, Tevino&Demichelis impresa edile, Spazio interiore Yoga studio, Supertino, Puntodivista occhiali, Chinelab scienza in movimento e Forgia.

Media partner dell’iniziativa è il gruppo editoriale Morenews, in particolare con le testate TargatoCN e LaVoce di Alba.

L'organizzazione di WRA Festival ha attivato anche delle speciali convenzioni con alcuni hotel: Saluzzo Perpoin hotel&apartaments, Poggio Radicati, Antiche Mura e Hotel Griselda.

Durante le 240 ore alla consolle, Faber Moreira si impegnerà a offrire un mix eclettico di generi musicali e sarà attorniato da dj ospiti, musicisti, vocalist, performer e acrobati specializzati nelle danze aeree che sapranno creare un'atmosfera coinvolgente ed entusiasmante per il pubblico.

La sua resistenza fisica e mentale sarà messa alla prova e saranno determinanti per lui l’energia e il sostegno della sua crew e degli sponsor al fine di arrivare alle 21 di sabato 25 maggio, quando è previsto il superamento del record.

Volete conoscere qualche altra curiosità su Faber Moreira e sulla sua preparazione per battere il record mondiale di mixaggio? Seguiteci puntata dopo puntata per conoscere meglio il dj saluzzese Faber Moreira, l’eroe della consolle!