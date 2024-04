Alla scoperta della bellezza del Sud Italia con un noleggio auto a Bari

Il Sud Italia, con la sua ricchezza storia e culturale, i paesaggi mozzafiato e le delizie culinarie, rappresenta una meta perfetta per un'indimenticabile avventura. Una delle città più affascinanti del sud è sicuramente Bari, situata in Puglia, una regione che vanta una bellezza senza pari. Per esplorare appieno le meraviglie di questa regione, non c'è modo migliore di farlo se non con un noleggio auto a Bari. Questa, infatti, è un’opzione ideale per partire alla scoperta della bellezza assolata del Sud Italia con la massima libertà e flessibilità. Potrai partire all’avventura e scoprire, a bordo della tua auto, numerosi paesaggi incantevoli lungo la costa pugliese e oltre o addentrandoti nell'entroterra alla scoperta di piccoli ma antichi borghi nascosti.

Bari

La Puglia è una terra ricchissima di storia, cultura e paesaggi mozzafiato e Bari è il punto di partenza perfetto per esplorarla. Con un noleggio auto a Bari avrai la libertà di viaggiare in totale comodità e senza vincoli di orario. Questa splendida e antichissima città è una delle più importanti del sud oltre e tra quelle che si affacciano sul Mare Adriatico. È un importante porto commerciale e un punto di riferimento fondamentale per la vita artistica, storica e culturale del Sud Italia. Fra le attrazioni principali, a parte il suo splendido mare e il centro storico, ci sono sicuramente l’antica basilica di San Nicola, il Teatro Petruzzelli o l’imponente Castello Svevo, uno dei simboli più importanti della città.

Da Alberobello a Polignano a Mare

Una delle prime tappe del tuo viaggio potrebbe essere Alberobello, con i suoi famosi trulli, le caratteristiche e antiche costruzioni coniche in pietra, oggi Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Qui potrai passeggiare in un centro storico davvero unico al mondo, assaporare la tradizionale cucina locale e magari scegliere di dormire all’interno di un trullo come facevano anticamente.

Proseguendo lungo la costa, poi, potrai raggiungere una delle perle più belle che la Puglia ha da offrire, la splendida Polignano a Mare. Si tratta di un affascinante borgo incastonato fra le scogliere a picco sul mare cristallino. Polignano è uno dei paesini più visitati della Puglia, cittadina natale di Domenico Modugno, autore della famosa canzone “Nel blu dipinto di blu”, conosciuta a livello internazionale come “Volare”. Le sue strade tortuose e le innumerevoli baie e grotte nascoste rendono questo luogo una tappa imprescindibile per chi visita il Sud Italia.

Dalle Valle d’Itria a Lecce

Con un noleggio auto da Bari, potrai facilmente dirigerti anche verso la Valle d'Itria, una regione caratterizzata da ulivi secolari, vigneti e antichi borghi. Potrai fermarti quando vuoi per assaporare la cucina tradizionale o fare una passeggiata tra le stradine lastricate di Ostuni, la Città Bianca del Salento, con le sue case imbiancate a calce che risplendono al sole.

A questo punto puoi fare un salto anche in Basilicata per visitare uno dei borghi più belli ed importanti del Sud, la splendida cittadina di Matera. Con i suoi antichi sassi, che sembrano emergere direttamente dalla roccia, Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura nel 2019 e offre un'esperienza unica nel suo genere.

Un'altra tappa imperdibile è la splendida città di Lecce, anche conosciuta come “la Signora del Barocco” per la sua incredibile architettura, le sue chiese decorate e le sue piazze vivaci. Qui potrai gustare la famosa cucina salentina e immergerti completamente nell'atmosfera tipica del sud Italia.

Con un noleggio auto a Bari, potrai esplorare tutte queste destinazioni e molto altro ancora, godendo della libertà di viaggiare a tuo piacimento, senza dipendere da orari prestabiliti o mezzi pubblici.

Da questo punto di vista, un’agenzia a cui potresti affidarti è Dollar Car Rental, che potrebbe essere la scelta ideale per esplorare la bellezza del Sud Italia in totale libertà e comfort. Con la tua auto a noleggio, potrai visitare destinazioni incredibili come Alberobello, Polignano a Mare, Ostuni, Matera, Lecce e tantissime altre perle nascoste fra le antiche vie del Sud Italia, scoprendo la ricchezza culturale, paesaggistica e culinaria della Puglia e delle regioni a lei circostanti. Affidandoti a Dollar Car Rental potrai avere un'esperienza di viaggio senza problemi e scoprire tutto ciò che l’assolato e vivace Sud Italia ha da offrire.