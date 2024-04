99Bitcoins: previsioni a breve, medio e lungo termine

99Bitcoins è una piattaforma didattica con corsi dedicati a chi vuole imparare le basi della blockchain e del trading di criptovalute.

Di recente, 99Bitcoins ha avviato un progetto Learn-To-Earn basato sul token nativo 99BTC, con una presale che al momento ha raccolto più di 750.000 dollari.

Lo scopo è dare la possibilità agli appassionati di criptovalute di guadagnare ricompense attraverso l’apprendimento, con corsi, webinar e quiz online.

Dato l’interesse della community, gli analisti hanno effettuato previsioni a breve, medio e lungo termine su 99Bitcoins, per cercare di capire se il token 99BTC possa avere successo o meno.

Come sempre, suggeriamo di valutare le previsioni sulle criptovalute con attenzione, sono sempre poco attendibili, specialmente per quanto riguarda i token in presale.

Previsioni 2024 - 2025

Dopo la presale il token dovrebbe arrivare sui principali DEX e CEX nel corso del 2024. Il 99BTC inoltre potrebbe ricevere una notevole spinta dalla crescita del Bitcoin prevista dopo l’halving.

Tenendo conto di questi fattori, gli analisti hanno previsto che il 99BTC raggiungerà gli 0,0054 dollari entro la fine del 2024, per poi superare la soglia degli 0,060 dollari nel 2025.

Previsioni 2026 - 2027

Tra il 2025 e il 2026, 99Bitcoins lancerà una versione di prova della piattaforma, dando agli utenti la possibilità di fornire un feedback prezioso agli sviluppatori.

Inoltre, verrà effettuato il bridging del token 99BTC verso la blockchain del Bitcoin, in modo da renderlo interoperabile e attirare i trader del BTC.

Il 99BTC potrebbe raggiungere gli 0,0070 dollari nel 2026, fino ad arrivare a 0,0090 dollari nel 2027.

Previsioni 2028 - 2030

Sebbene non sia facile effettuare previsioni a lungo termine sulle criptovalute, gli analisti ritengono che in possibile mercato rialzista il 99BTC potrebbe arrivare a 0,010 dollari nel 2028.

Secondo i dati degli esperti, nel 2030 il mercato globale delle blockchain arriverà a un valore di circa 469,49 miliardi di dollari.

Pertanto, se il Learn-To-Earn prenderà piede, la piattaforma 99Bitcoin potrebbe consolidare la propria posizione sul mercato e permettere al 99BTC di arrivare fino a 0,041 entro il 2030.

Come funzionerà il Learn-To-Earn

Gran parte della curiosità per il progetto di 99Bitcoins si basa proprio sulla meccanica Learn-To-Earn. Secondo il team di sviluppo, questo modello potrebbe avere lo stesso successo del Play-To-Earn e del Move-To-Earn.

Gli utenti di 99BTC avranno accesso a corsi sulle criptovalute che coprono una vasta gamma di argomenti, dalle basi della blockchain alle strategie di mercato avanzate.

La piattaforma sarà aperta a tutti, ma i titolari del token 99BTC potranno ottenere vantaggi esclusivi, come la possibilità di partecipare a moduli di apprendimento interattivi, completando quiz online per ottenere certificazioni.

Inoltre, comprando e mantenendo il 99BTC nel proprio wallet, sarà possibile partecipare a webinar tenuti da esperti nel settore degli asset digitali e ottenere segnali di trading per il settore delle criptovalute.

L’attività degli utenti sulla piattaforma 99BTC, come completamento dei corsi e dei quiz, verrà ricompensato con token 99BTC.

Sarà anche possibile tenere traccia dei propri progressi e partecipare a un ranking, guadagnando ricompense aggiuntive creando contenuti relativi a 99Bitcoin e svolgendo attività all’interno della community.

Non manca la possibilità di fare staking, per ottenere ulteriori ricompense in 99BTC in base all’APY e alla propria partecipazione allo staking pool. Le ricompense dello staking verranno erogate per ogni blocco Ethereum e distribuite per due anni.

99Bitcoins ha inoltre preparato un airdrop di 99.000 token, da dividere tra 99 membri della community. Per partecipare, è sufficiente iscriversi al sito di 99Bitcoins, seguire il progetto sui social e fornire l'indirizzo del wallet utilizzato per acquistare i 99BTC in presale.

Per quanto riguarda l'aspetto delle tokenomics, la fornitura totale è di 99 miliardi di token BTC che verranno distribuiti tra presale, staking, fondi del progetto, ricompense per la community, liquidità e marketing.

