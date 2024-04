Lemie, chiusura notturna della provinciale 32 per la posa di una conduttura elettrica interrata

Per consentire ad una ditta incaricata da Enel-Distribuzione spa la posa di un cavo elettrico interrato in media tensione e di tubi per le fibre ottiche, a Lemie dal 29 aprile al 31 maggio nei giorni feriali sarà in vigore la chiusura al traffico dalle 22 alle 5,30 della Strada Provinciale 32 dal km 23+600 al km 25+400.

La sospensione notturna della circolazione interesserà tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli delle forze dell’ordine, con una finestra di apertura al traffico alle 24. La chiusura riguarderà le notti tra il lunedì e il martedì, tra il martedì e il mercoledì, tra il mercoledì e il giovedì e tra il giovedì e il venerdì e, comunque, non si protrarrà oltre il termine di esecuzione dei lavori.