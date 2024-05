Pronti, partenza, Venaria! In attesa del via del Giro, venerdì una notte in rosa nel centro

Venaria Reale entra nel clima del Giro d’Italia con un programma di appuntamenti che da mercoledì 1° maggio faranno vivere l’effervescente clima della Grande partenza che si terrà sabato 4 maggio.

Tra le iniziative di quella che nel 2025 sarà la Capitale europea dello sport 2025 troviamo la Notte in rosa, una grande festa all’aperto nel centro città, tra esercizi commerciali aperti e bici d’epoca.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 1° maggio 2024, ore 17,30

Presentazione del libro La Torino del Cit. Campioni e gregari della provincia più rosa d’Italia di Franco Bocca

Sala Espositiva Comunale

Via Andrea Mensa 34, Venaria Reale

Franco Bocca, giornalista per il ciclismo del quotidiano La Stampa presenta il suo libro La Torino del Cit. Campioni e gregari della provincia più rosa d’Italia (Hever Edizioni).

Bocca riscrive la storia di Torino e provincia in bicicletta: non solo Nino Defilippis detto il "Cit", ma anche campioni e gregari, squadre e velodromi, corse e tappe, Giri d’Italia e Tour de France: 280 pagine tra ritratti e interviste, ritagli ed elenchi, foto e tessere... Una dichiarazione d'amore, un'enciclopedia di emozioni, un almanacco della memoria e un album di famiglia, la grande famiglia torinese del ciclismo.

Spazio quindi ai principali personaggi che hanno reso grande la provincia di Torino nella storia del ciclismo, con particolare riferimento agli anni '50, '60 e '70 del secolo scorso, quando grazie a Nino Defilippis, Franco Balmamion (l'ultimo vincitore piemontese del Giro d'Italia), Italo Zilioli (maglia gialla al Tour) e Guido Messina (cinque volte iridato e olimpionico su pista), Torino era all'avanguardia del ciclismo internazionale.

Ma non mancano capitoli dedicati al ciclismo più antico, alle principali squadre di club che si sono maggiormente distinte in campo agonistico e a personaggi che, pur non coronando il sogno di gareggiare tra i professionisti, hanno dedicato al ciclismo i migliori anni della loro giovinezza.

Venerdì 3 maggio 2024, dalle 20,30

NOTTE ROSA

Nel centro storico di Venaria Reale.

Una serata di festa alla Vigilia della Grande partenza del Giro d’Italia 2024 con esercizi commerciali del centro storico aperti e il Biciclettango proposta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Free Bike Venaria

Appuntamento con la milonga itinerante, le musiche di Tango Dj Angelo e i ballerini che si sposteranno su biciclette vintage da un luogo all’altro.

Il percorso inizierà alle 20.30 da Piazza Pettiti per terminare in Piazza Martiri della Libertà l’orchestra Che’ Tango Trio e l’esibizione di Stefano Arioli e Chiara Luisi, coppia campione d’Italia ed Europa Tango 2022.

Sabato 4 maggio 2024, dalle 15,30

SALUTIAMO IL GIRO A SUON DI MUSICA

Lungo le vie del centro si esibirà la Girlesque Street Band la prima ed unica street band, nata nel 2012 a San Miniato (PI), composta da nove elementi, interamente italiana ed al femminile, in risposta alla realtà italiana, che era composta di gruppi quasi totalmente maschili, perché la musica e gli strumenti musicali non hanno un genere. La musica non discrimina, è il linguaggio universale che unisce per antonomasia, senza barriere. Inclusione e valorizzazione di ogni donna sono le loro parole d'ordine. Il loro spettacolo è caratterizzato da giocosità e allegria. Loro giocano con la musica, coinvolgendo il pubblico e trasformando la strada in un palcoscenico a cielo aperto.

In Piazza Vittorio Veneto sarà la volta di Dj falco, dj torinese cresciuto musicalmente tra suoni elettronici, che ha sempre avuto un acceso interesse verso la musica e la cultura pop worldwide. Porta le sue sonorità all'interno dei locali di Torino dal 2016, fondendo i suoni delle hit nazionali e internazionali con ritmi più underground e sperimentali. Resident all'Hiroshima Mon Amour dal 2022, approda a Venaria per mixare le migliori hit anni '90 e 2000.

Alle 17 si terrà la premiazione del Concorso Vetrine in Rosa che designerà le tre attività commerciali più creative e originali che hanno decorato le loro vetrine ispirandosi alla Corsa rosa.

Sabato 4 maggio 2024

Gran Parterre dei giardini della Reggia di Venaria Reale

Le eccellenze pasticcere del territorio, i pasticceri di Ascom, Epat, Conpait Piemonte Pasticceri d’Italia presentano la grande torta dedicata al Giro d’Italia con un’installazione di cioccolato raffigurante il simbolo del giro : una bicicletta.

La torta sarà una composizione di circa 100 kg panna e cioccolato, con i simboli del Giro e di Venaria realizzati in pasta di zucchero. La bici sarà creata dal pastry chef Roberto Miranti (vincitore di Cake star 2024 su Real time e Cono d’oro al Sigep di Rimini) coadiuvato da Nicolas Vella. La torta sarà invece creata dai pasticceri Giovanni Dell’Agnese (vicepresidente Ascom), Antonio Raimondo (pasticceria Raimondo), Costantino Guardia (Presidente del gruppo Pasticcieri Epat), Fabio Lanfranco (Il Dolcino), Luca Tricli (Pasticceria La Baita), Silvia Wdowiak (Casa Clara).

Collabora all’iniziativa l’Ascom di Venaria presieduta da Cristian Contu ; il progetto è coordinato da Roberto Miranti e Giovanni Dell’Agnese.

Il calendario degli appuntamenti di avvicinamento è scaricabile nell’area dedicata al Giro d’Italia sul sito https://www.comune.venariareale.to.it/