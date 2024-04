Reactine: l’unione di un antistaminico e un decongestionante

Le allergie sono reazioni del sistema immunitario a sostanze normalmente innocue, note come allergeni. Questi possono includere pollini, acari della polvere, peli di animali domestici, muffe e altri particolati ambientali. Quando una persona allergica entra in contatto con un allergene, il sistema immunitario reagisce eccessivamente, rilasciando sostanze chimiche come l'istamina, che provocano infiammazione e altri sintomi.

Questo processo è particolarmente evidente nelle allergie stagionali, come quelle ai pollini di alberi, erba e piante infestanti, che sono più comuni durante determinati periodi dell'anno. Le allergie perenni, d'altra parte, si verificano tutto l'anno e sono spesso scatenate da acari della polvere, peli di animali o muffe.

L’effetto più comune provocato da queste allergie è l’infiammazione delle mucose del naso. I sintomi con cui si manifestano sono numerosi, tra i più comuni troviamo:

· Congestione nasale: una sensazione di naso chiuso, causata dal gonfiore dei tessuti nasali e dalla produzione eccessiva di muco.

· Ipersecrezione nasale: nota anche come rinorrea, si verifica quando il naso produce eccessivamente muco liquido, spesso provocando la necessità di soffiarsi il naso frequentemente.

· Prurito del naso: le allergie possono causare una sensazione irritante dentro e intorno al naso, che porta spesso a grattarsi.

· Prurito degli occhi: gli occhi possono prudere e diventare rossi, una condizione conosciuta anche come congiuntivite allergica.

· Starnuti: frequenti e spesso in serie, gli starnuti sono una reazione diretta all'irritazione delle mucose del naso.

· Lacrimazione: gli occhi possono lacrimare eccessivamente come risposta agli allergeni nell'aria, cercando di lavare via sostanze irritanti.

Il trattamento di questi sintomi può avvenire con dei farmaci antistaminici. Uno dei più noti è Reactine, che oltre ad essere un antistaminico è anche un decongestionante. Se vuoi acquistare online Reactine puoi acquistare la confezione da 6 compresse. Invece, la confezione da 14 compresse può essere acquistata solo con ricetta medica.

Cos’è Reactine

è un farmaco che. Nello specifico, contiene:

· Cetirizina dicloridrato (5 mg): un antistaminico di seconda generazione che aiuta a ridurre i sintomi allergici inibendo l'azione dell'istamina. La cetirizina è efficace nel ridurre il prurito, sia nasale che oculare, gli starnuti, e la lacrimazione, senza causare tanta sonnolenza quanto gli antistaminici di prima generazione.

· Pseudoefedrina (120 mg) cloridrato: un decongestionante che aiuta a ridurre la pressione e il gonfiore nelle vie aeree restringendo i vasi sanguigni nelle vie nasali, liberando così il naso chiuso.

La combinazione di questi due farmaci rende Reactine particolarmente efficace per coloro che soffrono di sintomi multipli di allergia. Infatti, la cetirizina aiuta a controllare il prurito, gli starnuti e la lacrimazione, mentre è meno efficace sulla congestione nasale. Aggiungendo anche la pseudoefedrina si ha un’azione più efficace anche su questo ulteriore sintomo.

Reactine e Zirtec

Ildifferenziada molti altri antistaminici di seconda generazione come, che contiene solo cetirizina. Zirtec ha anche un dosaggio maggiore di cetirizina, con 10 mg contro i 5 mg di Reactine. Dunque, la scelta tra i due dipende perlopiù da:

· Varietà dei sintomi: se si ha anche la congestione nasale, Reactine potrebbe essere la scelta giusta;

· Sensibilità alla Pseudoefedrina: se si è allergici o si hanno problemi come ipertensione o altre condizioni che potrebbero essere aggravate dalla pseudoefedrina, è necessario scegliere Zirtec che non la contiene;

· Effetto antistaminico necessario: se si necessita di un effetto antistaminico più forte, Zirtec potrebbe essere la scelta migliore, avendo un dosaggio doppio di cetirizina; al contrario, per un effetto antistaminico più leggero e con un rischio minore di effetti indesiderati correlati ad esso, Reactine potrebbe essere più indicato.

La scelta tra i due dipenderà quindi dalla specifica combinazione di sintomi allergici che si devono trattare e dalle condizioni di salute generali. Se non sei sicuro di quale prodotto sia più adatto a te, è sempre meglio consultare un medico che può offrire una guida basata sulle tue esigenze personali e sul tuo stato di salute.

Come si assume Reactine

va assunto deglutendo la compressa con un po’ d’acqua, avendo cura di non romperla o masticarla. Il farmaco, con la posologia di

I bambini al di sotto dei 12 anni non possono usare Reactine. Invece, i pazienti anziano o con problemi ai reni o al fegato devono assumere un dosaggio ridotto, ovvero 1 compressa al giorno.

Solitamente Reactine inizia a fare effetto 20-30 minuti dopo l’assunzione. La cetirizina ha un effetto piuttosto lungo, che con il dosaggio di 10 mg (contenuto in Zirtec) dura fino a 24 ore. Tuttavia, la pseudoefedrina ha un effetto più breve e necessita di 2 assunzioni al giorno. Per questo, Reactine contiene una dose minore di cetirizina (5 mg) che ne permette l’assunzione mattina e sera, così da avere un effetto continuo antistaminico e decongestionante.

Reactine può essere usato al massimo per 7 giorni. Se i sintomi non migliorano o peggiorano dopo tale periodo è necessario avvertire il medico.

Reactine o antistaminici locali

Essendo un farmaco in compresse,è utile soprattutto se si hannocome starnuti, prurito nasale e oculare, e congestione nasale. Inoltre, per gli individui che necessitano di un, le compresse a rilascio prolungato di Reactine possono essere più comode ed efficaci. In alternativa, ci sono dei, come gli spray nasali e i colliri.

Se il sintomo principale è la congestione nasale, uno spray nasale decongestionante può offrire un sollievo diretto e mirato. Gli spray nasali agiscono localmente e rapidamente per ridurre il gonfiore delle mucose nasali, il che può essere utile per un sollievo immediato. Poiché agiscono localmente, gli spray nasali possono avere meno effetti collaterali sistemici rispetto a un farmaco orale.

Se i principali disturbi sono prurito, rossore o lacrimazione degli occhi, i colliri specifici per allergie possono offrire un sollievo più diretto ed efficace rispetto a un trattamento sistemico. Anche i colliri lavorano esclusivamente sull'area interessata, riducendo il rischio di effetti collaterali sistemici.

Consultare il medico o il farmacista è sempre una buona scelta sulla tipologia di farmaco più adatta alle proprie esigenze.