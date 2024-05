Non più degrado, ma simbolo di ricchezza: ecco l'effetto Mercato Centrale a Porta Palazzo. “Abbiamo dimostrato tutto il suo valore”

Porta Palazzo come simbolo di ricchezza e non come stereotipo di degrado: è questo il messaggio trasmesso da Umberto Montano, “patron” di Mercato Centrale, dopo la festa organizzata dal 19 al 21 aprile per celebrare il decennale dell'attività aperta nel 2019 anche all'interno del PalaFuksas di piazza della Repubblica a Torino.

La lettera aperta

Montano ha concentrato i suoi pensieri all'interno di una “lettera aperta” in cui si dice orgoglioso per il lavoro svolto nel riqualificare uno dei luoghi più affascinanti ma controversi della città: “La nostra festa - ha scritto – è stata la risposta più forte ed efficace a chi pensa che Porta Palazzo sia un covo di delinquenti. Un grande successo con migliaia di partecipanti: è stata la dimostrazione definitiva di come, facendo squadra, ci si possa spogliare dei preconcetti che riguardano questo luogo, meraviglioso crocevia di culture e custode di ricchezza”.



La squadra

A essere sottolineato, inoltre, è il concetto di squadra: “I principi che ci muovono – ha proseguito – trovano riscontro nelle persone, se queste vengono coinvolte in un progetto di interesse collettivo: in questo caso, abbiamo messo al centro Porta Palazzo, mostrando tutto il valore che può avere quando si lavora insieme alle istituzioni e alle associazioni, che hanno speso parole di incoraggiamento verso di noi; il nostro evento ha potuto mostrare quel che di buono succede quando le varie anime della città si incontrano e si concentrano su quella parte di territorio che ha più bisogno di attenzione”.



La festa

La festa ha visto la partecipazione di ospiti come Elsa Fornero, Neri Marcorè, Walter Veltroni, Michele Serra e Luca Sofri: “Porta Palazzo – ha ancora cocluso – in questi 3 giorni è stata un carico di pensieri belli, riflessioni e personaggi che l'hanno animata con contenuti di qualità. I locali sono certamente occasione di business per chi li apre e gestisce, ma anche occasione di divertimento per chi li frequenta e presidio di sicurezza per il quartiere e la sua comunità; quella numerosa parte di Torinesi che ha animato la festa di Mercato Centrale ha mostrato che Porta Palazzo può essere un’area della città meravigliosa”.