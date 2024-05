Mandello del Lario (CO): alla scoperta del magico mondo floreale con Barbara Ronchi della Rocca e Claudio Porchia ospiti del IV Festival della Letteratura. Un incontro ricco di informazioni, curiosità e consigli

Barbara Ronchi della Rocca sarà la protagonista di un interessante incontro dedicato al magico mondo floreale, presentato da Claudio Porchia, noto giornalista gastronomico. L’appuntamento promette di essere ricco di preziose informazioni, originali commenti e utili consigli che spazieranno dall’antichità ai giorni nostri.

Barbara Ronchi della Rocca, giornalista televisiva, scrittrice e esperta di bon ton, ci guiderà alla scoperta di tutto ciò che riguarda i fiori. Con la sua esperienza e la sua passione per il mondo floreale, ci svelerà curiosità, aneddoti e suggerimenti su come utilizzare i fiori in modo creativo ed elegante. Ci parlerà di come e quando regalare fiori, di come utilizzarli per decorare la tavola e perfino di come inserirli nei nostri piatti per stupire i nostri ospiti.

Ma l’incontro non si limiterà solo ai fiori e al loro utilizzo decorativo: ci sarà anche uno spazio dedicato interamente al linguaggio dei fiori, una tradizione antica che ancora oggi ha molto da insegnarci.

Ad arricchire ulteriormente l’incontro ci sarà la presenza del dott. Marco Missaglia, che offrirà consigli dietetici sull’utilizzo dei fiori in cucina, suggerendoci come incorporarli nei nostri piatti in modo sano e gustoso.

L’incontro terminerà con un aperitivo floreale, curato da Claudio Porchia, che sarà un’occasione unica per scoprire il gusto e sapore dei fiori e per continuare a immergersi in questo meraviglioso universo.

L’evento si terrà su prenotazione, compilando il form disponibile al seguente link: https://forms.gle/B1GSStZt1RXn1jPQ8

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di scoprire il mondo dei fiori in compagnia di due esperti del settore. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della natura e della bellezza.