Torino si veste di rosa: in piazza Vittorio si montano gli stand a due giorni dal Giro

Meno due alla partenza del 107° Giro d’Italia che prenderà il via sabato 4 maggio da Venaria Reale . Tutto piemontese l’inizio di questa edizione con le prime tre tappe che toccheranno centinaia di comuni.

Torino attende la corsa rosa dove è previsto l’arrivo nella tappa inaugurale. Da stamattina, sotto una pioggia battente, sono in corso le operazioni di allestimento degli stand in piazza Vittorio Veneto , a pochi passi da corso Moncalieri dove è previsto il taglio del traguardo della tappa inaugurale.

La tappa partirà da Venaria, attraverserà i territori dei comuni di Borgaro Torinese, Mappano, Leinì, Volpiano, Brandizzo, Chivasso, San Sebastiano Po, Casalborgone, Berzano San Pietro, Castelnuovo Don Bosco, Moriondo Torinese, Andezeno, Chieri, Pavarolo, Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Revigliasco, Moncalieri e farà ingresso in Torino in località corso Moncalieri angolo strada Cunioli Alti. La corsa transiterà una prima volta sotto il traguardo della Gran Madre da dove inizierà il giro collinare con la scalata al Colle della Maddalena e la discesa nel comune di Moncalieri (zona Revigliasco) raggiungendo il traguardo di corso Moncalieri angolo via Gioannetti sul medesimo percorso finale del primo giro.