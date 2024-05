Jhonatan Narvarez vince la Venaria-Torino, ma è Pogacar show sullo strappo di San Vito

Mentre è in corso la messa per celebrare il 75° anniversario degli Invincibili a Superga, a 4 km dall’arrivo, Pogacar, favorito di questa edizione del Giro d’Italia, sale sui pedali nella salita di San Vito nella tappa inaugurale della corsa rosa e si mette in testa.

Così come aveva previsto Vincenzo Nibali nei giorni scorsi, come ha detto Balmamion al nostro giornale. il fenomeno sloveno ha voluto mettere da subito le cose in chiaro su come andrà questa 107^ edizione del Giro. Sul traguardo di Corso Moncalieri si impone l’ecuadoreno Jhonatan Narvarez, della Ineos-Grenadiers, prima maglia rosa di questo Giro che si apre tutto in Piemonte, davanti a Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) e Tadej Pogacar (Uae Team Emirates).

ORDINE D'ARRIVO

1 - Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) - 140 km in 3h14'23", media di 43.213 km/h

2 - Maximilian Schachmann (Bora - Hansgrohe) s.t.

3 - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers)

2 - Maximilian Schachmann (Bora - Hansgrohe) a 3"

3 - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 6"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate e realizzate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA Italian Trade Agency - Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Lilian Calmejane (Intermarché - Wanty)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il , sponsorizzata da Eataly - Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team)

Il vincitore di tappa e prima Maglia Rosa Jhonatan Narvaez, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È una sensazione fantastica. Avevamo pianificato un finale del genere con la squadra, ma ho ancora mal di gambe dopo aver inseguito Pogacar. Lui è andato molto forte, ma alla fine ce l'ho fatta a batterlo. Nello sprint, credo che sia partito troppo lungo. È incredibile. Non ho molte opportunità in un Grande Giro di vincere una tappa. Sono riuscito a realizzare un sogno, vestendo la prima Maglia Rosa".