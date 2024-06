L'arte del fare a maglia come terapia: a Torino si celebra la Giornata Mondiale del Knit

Lavorare a maglia è ormai diventata una terapia e a Torino la si celebra con la Giornata Mondiale di Knit (lavoro a maglia, ndr) in pubblico.

L’appuntamento è sabato 8 giugno dalle ore 17.30. alle 19,30 nel parco di fronte al Motovelodromo in corso casale 144. L’incontro organizzato dall’azienda Bettaknit con la tutor torinese Samanta Sottile Monterisi, in arte SoSami, prevede una sessione da un’ora di lavoro a maglia e un’ora di uncinetto. Obiettivo sarò intrecciare un cappellino in merino con il kit fornito dall’azienda e una borsetta in fettuccia di cotone. “Le iscrizioni sono chiuse ma saranno benvenute tutte le knitters che ci verranno a trovare senza prenotazione per knittare insieme” spiega Samantha.

Laureata in Giurisprudenza, Samantha nel 2019, proprio a pochi mesi da l’inizio della pandemia, ha ufficialmente avviato la sua attività da artigiana. “Ho fatto tre anni da hobbista, poi ho aperto la partita iva, mi è andata bene. È con il covid che c’è stata una riscoperta di quest’arte, denigrata negli anni ’70 dalle stesse femministe come limitazione dei diritti della donna al solo ‘fare la calzetta’”.

“In realtà - spiega Samantha - sono arti millenarie, finalmente sono state riviste in chiave positiva e funzionano anche come terapia. Il movimento ripetuto e costante che fa partire il pensiero e i ricordi è una pratica molto rilassante. A tutto questo si unisce la grande tradizione tessile Italiana, siamo famosi in tutto il mondo per questo”.

Un’arte che sta appassionando anche il pubblico giovane di Torino e del Piemonte. “I nostri clienti ora sono molto giovani e a Torino finalmente le mercerie hanno introdotto corsi e hanno dato uno sprint a questa attività anche con l’uso dei ferri circolari che fanno realizzare un capo in modo più innovativo”.