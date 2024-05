Angelo Pezzana in visita alla sede del comitato elettorale di Paolo Damilano

Lo scambio di saluti è stata anche l’occasione per commentare le notizie più recenti sul mandato d’arresto richiesto dall’Aia per i leader di Israele e Hamas.

“Non ritengo condivisibile la richiesta di arresto formulata dal Procuratore capo della Corte penale internazionale che equipara il premier israeliano Netanyahu ai capi di Hamas. Non è possibile comparare un’organizzazione terroristica con un governo democraticamente eletto – ha dichiarato Damilano - Posto che sono favorevole a una soluzione pacifica della crisi in Medioriente, che auspico la liberazione degli ostaggi e che non approvo gli attacchi alla popolazione civile, non è accettabile considerare alla stessa stregua un governo democraticamente eletto dalla popolazione israeliana con un gruppo organizzato di terroristi che, vorrei sottolinearlo, ha causato la guerra israelo-palestinese”.