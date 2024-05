Il consigliere regionale uscente Gianluca Gavazza fa la campagna elettorale nel Torinese a bordo del suo tir [VIDEO]

Gianluca Gavazza, consigliere regionale uscente della Lega, lavora alla riconferma nelle prossime elezioni regionali dell’8 e 9 giugno, attraversando la provincia di Torino sul suo tir, raffigurante la scheda elettorale e il suo volto.

Un’iniziativa che permette di coprire in maniera pratica e veloce tutto il territorio di Torino e provincia, con i suoi 312 comuni, zona in cui il consigliere è nato ed è cresciuto e in cui potrà essere votato.

Da sempre gli autotrasporti fanno parte della vita del consigliere, essendo titolare di un’azienda a Torrazza Piemonte che opera attivamente in questo settore da anni.

Gavazza nella sua vita ha sempre lavorato duramente nei più disparati settori, impegnandosi al massimo delle sue possibilità per ottenere risultati concreti.

Nella sua attività politica ha sempre cercato di trasferire questa cultura del lavoro e questa voglia di fare per ripagare gli elettori piemontesi, che hanno deciso di affidargli la fiducia con il proprio voto, con opere e azioni che migliorino il loro quotidiano.

La rielezione serve dunque a continuare i progetti e il lavoro di questi 5 anni, sempre disponibile, sempre accanto ai cittadini, ai Sindaci alle Istituzioni e alle Associazioni per promuovere il territorio.