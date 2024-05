WienerAI: la prevendita supera il traguardo di 1 milione di dollari

WienerAI sta registrando un notevole successo nella sua prevendita, avendo superato il traguardo di 1 milione di dollari. Questo evento ha catturato l'attenzione degli investitori nel mondo delle criptovalute e ha evidenziato l'entusiasmo verso questo innovativo progetto.

La prevendita riveste un'importanza cruciale per i progetti cripto, poiché fornisce un finanziamento iniziale essenziale per avviare lo sviluppo e la realizzazione delle visioni dell'azienda. Nel contesto del fervente mercato delle criptovalute, il superamento di un traguardo significativo come questo sottolinea la forza e il potenziale di WienerAI nel settore.

Questo articolo esplorerà in dettaglio i fattori che hanno contribuito al successo della prevendita di WienerAI, analizzando le strategie adottate, l'interesse degli investitori e le implicazioni future per il progetto e il mercato delle criptovalute.

Una panoramica del progetto WienerAI

WienerAI rappresenta un'audace scommessa nel panorama delle criptovalute, unendo l'intelligenza artificiale (AI), l'affetto per i cani e l'irresistibile appeal delle salsicce in un unico ecosistema digitale.

Questo progetto innovativo non solo punta a creare valore finanziario, ma aspira anche a trasformare la percezione dell'IA, trasformandola da mera tecnologia a compagna affidabile e accattivante. La sua natura ibrida lo rende una presenza unica nel mercato delle criptovalute, poiché cerca di integrare la tecnologia con l'affetto e la familiarità che molte persone provano verso i cani e i loro cibi preferiti.

Al centro di WienerAI c'è il concetto di Sausage Army, una comunità coesa e appassionata che abbraccia l'ideale di creare un legame profondo tra l'intelligenza artificiale e l'affetto per i nostri amici a quattro zampe. Questa visione è supportata da un solido piano di sviluppo e da una strategia di coinvolgimento della comunità, che mira a trasformare WienerAI da un semplice progetto cripto a un movimento globale che celebra la connessione umana e l'innovazione tecnologica.

Attraverso una combinazione di ricompense per lo staking, strategie di marketing coinvolgenti e un piano di sviluppo ambizioso, WienerAI si propone di conquistare il cuore e la mente degli investitori cripto, mentre costruisce un futuro in cui l'IA è vista non come una minaccia, ma come un alleato affidabile e amichevole.

Grazie a questa visione chiara e un impegno incrollabile per l'innovazione, WienerAI è destinato a diventare una forza trainante nel settore delle criptovalute, ridefinendo il concetto stesso di intelligenza artificiale e il modo in cui interagiamo con essa.

Un whitepaper dettagliato, il modello di business e la tecnologia di supporto

Il whitepaper di WienerAI offre una visione approfondita del progetto, delineando chiaramente la sua missione, la visione e gli obiettivi a lungo termine. Esso spiega nel dettaglio come WienerAI combinando intelligenza artificiale, affetto per i cani e salsicce, si propone di rivoluzionare il settore delle criptovalute, offrendo un'esperienza coinvolgente e unica per gli investitori e gli utenti.

Il modello di business di WienerAI si basa su diversi pilastri, tra cui il lancio di una prevendita per raccogliere fondi iniziali, l'implementazione di ricompense per lo staking per incentivare la partecipazione degli investitori e il coinvolgimento della comunità attraverso iniziative come il Sausage Army. Questo approccio incentrato sulla comunità mira a creare un ecosistema sostenibile e solidale, in cui gli utenti si sentano coinvolti e motivati nel contribuire alla crescita e al successo del progetto.

Dal punto di vista tecnologico, WienerAI fa affidamento su una combinazione di intelligenza artificiale e blockchain per creare un ambiente sicuro, affidabile e scalabile. Utilizzando la rete Ethereum e il token ERC20 $WAI, WienerAI sfrutta le potenzialità della blockchain per garantire la trasparenza delle transazioni e la sicurezza dei fondi degli investitori. Inoltre, l'uso dell'intelligenza artificiale consente a WienerAI di migliorare costantemente le proprie funzionalità e di offrire un'esperienza utente sempre più avanzata e personalizzata.

Come comprare il token $WAI

Per acquistare il token $WAI di WienerAI, gli utenti possono seguire alcuni semplici passaggi.

Innanzitutto, è necessario collegare il proprio portafoglio MetaMask o un altro portafoglio compatibile al sito web di WienerAI tramite il widget che si trova nella parte superiore della pagina.

Una volta collegato il portafoglio, gli utenti possono scegliere di acquistare i token $WAI utilizzando diverse criptovalute come ETH, BNB, MATIC, USDT, oppure utilizzando una carta di credito.

Prima di effettuare l'acquisto, è consigliabile verificare che il proprio portafoglio contenga abbastanza criptovaluta per coprire il costo dei token $WAI desiderati.

Dopo aver selezionato la quantità desiderata di token $WAI, gli utenti possono finalizzare la transazione approvandola all'interno del proprio portafoglio e assicurandosi di avere fondi sufficienti per eventuali commissioni di transazione.

Una volta completata la prevendita, i token $WAI potranno essere riscattati dall’utente accedendo direttamente al sito su cui hanno acquistato la criptovaluta.

