All'Ecomuseo di Cambiano un workshop per riusare gli scarti della produzione di fornace

“Reuse the kiln” è il titolo del workshop di respiro internazionale che si svolgerà questa estate al Munlab grazie alla collaborazione dell’Ecomuseo di Cambiano (Via Camporelle, 50) con Atelier Mobile aps. Dal 31 luglio al 4 agosto, verranno realizzate opere di design partecipato, per il museo e ai suoi visitatori, a partire dai materiali di scarto della produzione di fornace. Il riuso creativo sarà finalizzato alla realizzazione di arredi e strutture per esterni. Nei cinque giorni di workshop intensivo, negli spazi del Munlab i partecipanti saranno immersi in un vero e proprio cantiere per un’esperienza collettiva che prevede sperimentazione tecnica e artistica, e progettazione condivisa. Indirizzato agli studenti del Politecnico di Torino (con il riconoscimento di 5 CFU), il workshop è aperto a tutti. Per candidarsi è necessario inviare una lettera di motivazione e un portfolio entro il 6 giugno pv. Per maggiori informazioni si può inviare una email a info@ateliermobile.org. Per saperne di più sull’attività di Atelier Mobile aps si può consultare il sito web www.ateliermobile.org