A Porta Palazzo lavori in corso per 40 alloggi di edilizia popolare

Porta Palazzo, cuore storico della città, è un'area interessata da una grande riqualificazione urbana grazie ai fondi del PNRR. In piazza della Repubblica è in pieno svolgimento il cantiere che porterà alla realizzazione di 40 alloggi di edilizia abitativa pubblica: un investimento di 11 milioni di euro per edifici ad alta sostenibilità ambientale.