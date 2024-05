Referendum Cgil: domani l'illustrazione dei quesiti

Domani, giovedì 8 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.30, si terrà un'iniziativa organizzata dallo Spi Cgil Piemonte per illustrare i contenuti dei quesiti referendari, non solo dal punto di vista tecnico-giuridico ma anche da quello politico e contrattuale. Sarà presente il segretario generale Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo.

Il 25 aprile è iniziata la campagna di raccolta firme promossa dalla Cgil per i referendum sul lavoro. Dai banchetti al portale: "metterci la firma per cambiare davvero".



"Il lavoro in Italia è troppo precario e i salari sono troppo bassi. Tre persone al giorno muoiono lavorando. Per realizzare il massimo profitto possibile appalti, subappalti, finte cooperative, esternalizzazioni di attività sono diventati normali modelli organizzativi di ogni azienda privata e pubblica. Il frutto di vent’anni di leggi sbagliate è un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che per vivere devono lavorare".



Il programma: