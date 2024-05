Primark raddoppia con una novità: domani mattina apre il secondo negozio di Torino

Una lunga coda di clienti aveva salutato il primo negozio Primark in Piemonte, aperto a novembre 2022 al centro commerciale Le Gru. Visto il successo, l'azienda irlandese ha voluto rilanciare con un secondo punto vendita su Torino, che aprirà domani mattina dalle 8.30 al To Dream di corso Romania, nella nuova area dove alcuni negozi sono ancora in fase di completamento.

Le dimensioni sono simili: il nuovo negozio sarà leggermente più piccolo coi suoi 4500 metri quadri di superficie, ma la grande novità saranno le 17 casse automatiche - le prime in Italia in un negozio Primark - che renderanno più scorrevole il pagamento alla cassa.

Luca Ciuffreda, responsabile di Primark Italia, ha voluto sottolineare come ogni scelta dell'azienda sia improntata all'obiettivo di poter tenere i prezzi bassi e a portata di tutti, ma con attenzione alla sostenibilità dei prodotti e a filiera. "Attualmente il 55% dei nostri prodotti è sostenibile - ha spiegato - ma l'obiettivo è di arrivare al 100% entro il 2030. Abbiamo da anni un programma di sostenibilità per il cotone che utilizziamo: l'obiettivo era formare 275 mila agricoltori in Bangladesh, oggi siamo già a 300 mila. La formazione prevede di fare utilizzare meno acqua, pesticidi, fertilizzanti. Per diventare nostri produttori bisogna sottoscrivere un codice di condotta e visitiamo ogni produttore. Anche le strutture e gli scaffali che utilizziamo provengono da materiale riciclato. Un altro obiettivo è la rimozione della plastica monouso, stiamo effettuando la completa sostituzione del packaging di plastica con la carta. Da un'idea di una cliente sono nati i nostri laboratori di riparazione, dove insegniamo a fare durare più a lungo i capi e a riparare quelli danneggiati".

Per l'apertura del nuovo negozio sono stati assunti 150 nuovi dipendenti, lo stesso numero di quelli presenti allo store di Grugliasco. "Dei 150 nuovi dipendenti l'80% sono donne - ha commentato con orgoglio Ciuffreda - e oltre il 70% dei ruoli manageriali in Primark Italia deriva dalle crescite interne. Giuseppe, lo store manager del nuovo negozio, è partito nel 2021 come team manager".

"Qui il più giovane ha 18 anni, il più maturo 65 - ha puntualizzato Chiara, la responsabile del personale - mentre l'età media è sui 28 anni. Il 30% ha trovato qui il suo primo lavoro. Abbiamo mamme e cittadini rumeni, argentini, in totale 15 nazionalità diverse mentre in tutta Italia lavorano persone di 60 nazionalità. Primark è per tutti".