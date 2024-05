Parte il Salone del Libro: tutti gli appuntamenti dello stand della Polizia di Stato

Sta per prendere il via, nella consueta location del “Lingotto Fiere”, con la cerimonia di inaugurazione fissata per domani 9 maggio, la XXXVI edizione del “Salone Internazionale del libro” di Torino.





Per il ventitreesimo anno consecutivo, la Polizia di Stato sarà presente con uno stand espositivo di oltre 80 mq presso il Padiglione OVAL, posizione V194, ospitando un'area espositiva con iniziative di promozione della legalità e della cultura attraverso incontri dedicati agli autori in divisa e dimostrazioni delle varie Specialità. I visitatori potranno, infatti, ottenere informazioni sulle attività di servizio e “toccare con mano” le metodologie di lavoro e le dotazioni tecnologiche utilizzate nelle indagini più complesse.





PoliziaModerna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, avrà un corner dedicato per far conoscere la rivista e i prodotti editoriali che ha ideato e curato, come il fumetto Il Commissario Mascherpa, il volume fotografico Cani&Eroi – a cura dell'Ufficio Relazioni Esterne, cerimoniale e studi storici – sul lavoro dei cinofili della Polizia di Stato – e il volume Polizia e motori sulle auto storiche.

Lo stand è ormai diventato un tradizionale appuntamento anche per presentare alcune novità editoriali realizzate da poliziotti con la passione per la scrittura, alcuni dei quali già presenti nelle edizioni precedenti del Salone con le proprie opere, e di ritorno alla kermesse sabauda con “nuove uscite”.

PROGRAMMA DELLE PRESENTAZIONI ALLO STAND DELLA POLIZIA DI STATO

GIOVEDI’ 9 à ore 11.30 e 18.00: Salvatore BLASCO, Vice Questore della P. di S., Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Reggio Emilia, autore del libro “Amore cieco. Diario di un commissario di Polizia”.

à ore 12.00: Raffaele IACARUSO, Vice Sovrintendente della P. di S., in servizio presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Novara, autore del libro “Identikit degli invincibili. Il grande Torino”.

à ore 16.00: Giorgia PIREDDA, Agente della P. di S., in servizio presso la Questura di Milano – Commissariato di P.S. Sempione, autrice del libro “Naufragare dentro te”.

à ore 17.00: Rita CASCELLA, Primo Dirigente della P. di S., Vicario del Questore di Treviso, autrice del libro “Scacco matto il re è morto”.

VENERDI’ 10 à ore 11.00: Salvatore BLASCO, Vice Questore della P. di S., Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Reggio Emilia, autore del libro “Amore cieco. Diario di un commissario di Polizia”. Giorgia PIREDDA, Agente della P. di S., in servizio presso la Questura di Milano – Commissariato di P.S. Sempione, autrice del libro “Naufragare dentro te”.

à ore 16.00: ore 17.00: Rita CASCELLA, Primo Dirigente della P. di S., Vicario del Questore di Treviso, autrice del libro “Scacco matto il re è morto”.

à ore 17.00: Raffaele IACARUSO, Vice Sovrintendente della P. di S., in servizio presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Novara, autore del libro “Identikit degli invincibili. Il grande Torino”.

SABATO 11 à ore 10.30 e 16.30: Alessandro MAURIZI, Ispettore della P. di S., in servizio presso la D.I.G.O.S. di Viterbo, autore del libro “Gli invisibili di San Zeno”.

à ore 11.30 e 17.00: Giorgio MINISINI, Assistente della P. di S., in servizio presso il Centro Nazionale Fiamme Oro, autore del Libro “Come inseguire i sogni senza perdere se stessi: la mia vita nel nuoto artistico”.

à ore 18.00: Raffaele IACARUSO, Vice Sovrintendente della P. di S., in servizio presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Novara, autore del libro “Identikit degli invincibili. Il grande Torino”.

DOMENICA 12 à ore 10.30 e 16.30: Alessandro MAURIZI, Ispettore della P. di S., in servizio presso la D.I.G.O.S. di Viterbo, autore del libro “Gli invisibili di San Zeno”.

à ore 11.15: Raffaele IACARUSO, Vice Sovrintendente della P. di S., in servizio presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Novara, autore del libro “Identikit degli invincibili. Il grande Torino”.

à ore 12.15 e 18.00: Giuseppe GIORGIO, Vice Sovrintendente della P. di S., in servizio presso il C.O.S.C. Centro operativo per la sicurezza cibernetica Campania, Basilicata, Molise, autore del libro “Oltre lo schermo”.

Ogni giorno, presso lo stand si terranno dei momenti formativi/informativi su materie di specifica competenza, aperti a quanti vorranno assistere. Nel corso di questi incontri verranno proiettati slides e video esplicativi e verrà distribuito materiale divulgativo ed informativo in merito alle tematiche illustrate.

ü A cura della Divisione Polizia Anticrimine, nella mattinata del 9 incontri formativi/informativi in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla campagna nazionale permanente “Questo non è amore”. Alle ore 15.30 dello stesso giorno, il Commissario Capo della P. di S., Dott.ssa Paola FUGGETTA, insieme a responsabili e referenti del centro antiviolenza del Comune di Torino, parlerà di violenza sulle persone con disabilità e degli strumenti per riconoscerla e contrastarla;

ü A cura del Compartimento Polizia Ferroviaria, con appuntamenti al mattino nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e lunedì, verranno illustrati i contenuti del progetto educativo per le scuole superiori “Train to be cool”, con approfondimenti sulle norme comportamentali per la sicurezza e la prevenzione di reati in ambito ferroviario;

ü A cura della Sezione Polizia Stradale di Torino, con appuntamenti quotidiani da giovedì 9 a lunedì 13 maggio, verranno forniti consigli di educazione stradale ed illustrati i contenuti della campagna di sicurezza stradale denominata “Progetto Icaro”;

ü A cura del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni “Piemonte e Valle d’Aosta” , saranno esposte, con appuntamenti quotidiani sia al mattino che al pomeriggio, le regole di comportamento in merito all’uso consapevole delle nuove tecnologie. Sabato 11 alle ore 18.00 nel laboratorio scrittura avrà luogo un incontro dal titolo “I rischi del mondo digitale: dal cyberbullismo al phishing, dal revenge porn al falso trading online. I consigli della Polizia Postale”, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Lunedì 13 alle 14.15 nella Sala Gialla avrà luogo l’incontro dal titolo “In rete: navigare sicuri”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

ü A cura del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica del Piemonte e Valle d’Aosta saranno illustrate le attività specifiche, con incontri su tematiche di settore, secondo il seguente calendario:

Ø giovedì 9 (mattina): Dattiloscopia Forense;

Ø venerdì 10 (mattina): Biologia;

Ø sabato 11 (mattina): Balistica;

Ø domenica 12 (mattina): Chimica;

Ø lunedì 13 (mattina): Squadra sopralluoghi.

Lunedì 13 maggio, alle ore 11.30, nella “Sala Magenta”, avrà luogo l’incontro “Stop ai bulli: come fermarli a scuola, per strada e sul web e far cambiare loro idea” sul tema del bullismo, cyberbullismo e discriminazione dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado dal titolo. All’incontro interverranno quali relatori i poliziotti scrittori Gianpaolo Trevisi e Giuseppe Giorgio.

Ancora lunedì 13 maggio, alle ore 17.15, nella “Sala Viola”, avrà luogo la presentazione del volume dal titolo “Investigare 5.0. Criminologia e criminalistica. Viaggio nel mondo delle indagini”, curato dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con funzioni Vicarie – Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio RIZZI.

Anche per questa edizione è riconfermato uno spazio espositivo dedicato ai prodotti ufficiali della Polizia di Stato commercializzati dai licenziatari ufficiali del marchio istituzionale che potranno essere acquistati direttamente presso lo stand.

Tutta l’attività e le iniziative della Polizia di Stato al Salone potranno essere seguite attraverso il profili Twitter (@QuesturaTorino), Instagram (questuratorino_official) e Facebook (Questura di Torino).