Regionali, Garcea (FI): "Quasi 4 mila cittadini di Barriera di Milano senza seggio elettorale"

Quasi 4 mila cittadini di Barriera di Milano senza seggio elettorale in vista dell'appuntamento con le Regionali dell'8-9 giugno. Succede in via Santhià 76, sede del plesso scolastico Norberto Bobbio e storico seggio elettorale di Torino nord, da alcuni mesi oggetto di imponenti lavori di ristrutturazione e ammodernamento finanziati con fondi PNRR (10 milioni di euro).