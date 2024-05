I giocatori del Toro chiedono scusa per il video della vergogna a Superga. Ma i responsabili restano ignoti

Il giorno della memoria e dell'orgoglio, che sabato 4 maggio aveva portato migliaia di tifosi a colorare di granata Superga per rendere omaggio al Grande Torino, nel 75° anniversario della tragedia di Superga, è diventato anche quello della vergogna.

Il video della vergogna a Superga

Tutta colpa di alcuni giocatori del Torino FC (due o tre, ancora non è chiaro), che arrivando sul piazzale delle Basilica, non hanno trovato di meglio che attaccare i presenti ricordando che "questi sono quelli che ieri ci hanno fischiato" e poi ancora "ciao ciao merde". Un comportamento indegno e inqualificabile, scoperto attraverso un video postato sui social dal portiere Gemello e poi rapidamente cancellato. Ma ormai la frittata era fatta, quel video e quell'audio, seppure poco chiaro, avevano sollevato gli strali dei tifosi del Toro.

Persino il presidente Cairo, solitamente molto cauto nelle dichiarazioni, aveva definito 'inaccettabile quanto successo', ma nello stesso tempo aveva fatto subito capire che l'inevitabile indagine interna non avrebbe portato a rendere nota l'identità dei protagonisti, oppure alla loro messa fuori rosa fino al termine della stagione. D'altra parte c'è un mercato alle porte e un episodio del genere avrebbe inevitabilmente avuto conseguenze negative anche su questo piano, senza contare che per i diretti interessati sarebbe stato complicato girare per Torino senza essere riconosciuti e vilipesi (per non dire di peggio).

Multa e stipendio decurtato del 20%

Ma il Torino FC sa benissimo di chi si trattava e ha già preso i provvedimenti del caso, con una multa salata e la decurtazione del 20% di una mensilità dello stipendio, anche se ovviamente guai a dirlo a chiare lettere. Così, per provare a salvare il salvabile (ma non la faccia, quella ormai è stata persa da tempo), ecco una lunga lettera postata sul sito ufficiale della società, in cui i giocatori chiedono scusa ai tifosi.

"Non ci sono buoni e cattivi"

"Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto", è l'incipit dei calciatori granata. "Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta".

"Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora", conclude la lettera. Peccato che ormai nessun tifoso granata ci creda più.