OvePossibile: la presentazione al Salto204 insieme ai fondatori Gabriele Guidi e Fulvio Orlando

OvePossibile è una Media Company indipendente fondata nel 2021 da Gabriele Guidi (Creative Producer) e Fulvio Orlando (CFO) che - fin dal 2018 - collaborano alla realizzazione di diversi progetti in ambito audiovisivo.

Il primo progetto realizzato, il film “Terezin” (2022), coproduzione Italia, Rep. Ceca, Rai Cinema, con il supporto del MiC (Ministero della Cultura), uscito in sala in Italia ed USA e distribuito anche in Cina e Sudamerica, è il manifesto della sua filosofia creativa.

Un’attività proseguita coproducendo il documentario “Red Card” (uscita 2024) con Electric Panda Entertainment (produttori di “The Loneliest Whale” con Leonardo di Caprio) e il film tratto dal libro di Roberto Bolano, “Summer War” (uscita 2025), coproduzione con Cile, Argentina e Uruguay. OvePossibile si prefigge di realizzare contenuti di altissima qualità. Una road-map ambiziosa che, a livello editoriale, ha originato la pubblicazione de “Lo Scambio” di Alessandro Zannoni e “Mimara” di Gabriele Guidi.

Nel secondo semestre del 2024 è prevista l’uscita de “Sul corpo del diavolo” di Fernando Coratelli, opera che chiude la trilogia dedicata al periodo della II Guerra Mondiale. OvePossibile, con la presenza a Torino del proprio Creative Producer, Gabriele Guidi (figlio d'arte, Johnny Dorelli e Catherine Spaak: inizia la sua attività con il teatri realizzando produzioni e direzioni artistiche di prestigio con artisti come Gigi Proietti, Ennio Morricone e molti altri, in contesti prestigiosi come l’Arena di Verona, il Carlo Felice di Genova, il Teatro Arcimboldi a Milano) e del suo CFO Fulvio Orlando, intende presentarsi al pubblico del Salone Internazionale del Libro 2024.