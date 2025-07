Alla Bocciofila Vanchiglietta, il reading poetico musicale per la Staffetta per Gaza

Domenica 20 luglio alle 2.30 alla Bocciofila Vanchiglietta Rami Secchi si terrà il reading poetico musicale "IOdrama" con Valerio Vigliaturo (voce), Giovanni Aquino (piano & bass line), Mario Benassai (tromba, flaut, voci), e Michelangelo Tommaso (batteria).



Come nell’evoluzione di una tragedia greca, la perfomance (tratta dalla raccolta omonima di Vigliaturo, pubblicata nel dicembre 2024 da Ensemble Edizioni) rappresenta il drama dell’io, eroe tragico condannato a subire le avversità orchestrate da una regia occulta, ma invincibile nella sconfitta, tra Mimesi, Nemesi e Catarsi attraverso la spersonalizzazione del sé nel noi, che tende a evocare più che raccontare, per sottrarre al nulla l’indicibile.



L'evento è inserito nella “Staffetta per Gaza” promossa da Massimiliano Carrino, Rita Rashid e Lucia Santangelo per la raccolta materiale sanitario e cibo di Emergency.