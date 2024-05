Strade: martedì 14 maggio chiusa per lavori la provinciale 22 del Colle Forcola

Per agevolare i lavori di rifacimento dell’armamento della linea ferroviaria Torino-Ceres, in corrispondenza del passaggio a livello 67 di via Matteotti a Lanzo, è prevista la chiusura al traffico della Strada Provinciale 22 del Colle Forcola al Km 26+130 dalle 20 di lunedì 13 maggio alle 18 di martedì 14 maggio, con deviazione su percorso alternativo segnalato in loco. La chiusura non si protrarrà comunque oltre il termine di esecuzione dei lavori.