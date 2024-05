"Ti sparo in testa". Una pistola da film western e non solo: in casa aveva un arsenale. Arrestato un 53enne di Settimo

Una Smith & Wesson calibro 32, come quelle dei film. Peccato che non fosse finzione, ma realtà. E' solo una delle armi che i carabinieri hanno trovato a casa di un uomo di 53 anni di Settimo Torinese. Nell'alloggio, c'erano anche una pistola a salve e un'altra arma "corta", a gas.



E' così finita in manette la persona che ha visto entrare nel proprio appartamento i carabinieri intervenuti per sedare una lite condominiale con un vicino. Uno scontro solo verbale, durante il quale però il 53enne avrebbe minacciato di morte l'avversario: "Ti sparo in testa".