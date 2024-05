Online il bando "Youth Climate Action" per promuovere le azioni dei giovani a favore del clima

E’ stato pubblicato sul sito della Città il bando “Youth Climate Action”, attraverso il quale giovani studenti delle scuole superiori torinesi potranno accedere a contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti che contribuiscano alla lotta al cambiamento climatico.

L’intervento è finanziato dallo Youth Climate Action Fund - Fondo per l'Azione per il Clima dei Giovani, il programma della fondazione filantropica Bloomberg che ha scelto Torino, insieme ad altre città di tutto il mondo, per fornire assistenza tecnica e finanziamenti ai giovani cittadini che abbiamo a cuore le tematiche ambientali.

La partecipazione al bando è aperta a gruppi di studenti e studentesse delle scuole secondarie statali di secondo grado dell’area metropolitana. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 14 del 14 giugno, e potranno indirizzarsi sui quattro pilastri già individuati dal Climate City Contract della Città: mobilità e trasporti, gestione dei rifiuti ed economia circolare, sistemi energetici, infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura.

A titolo di esempio, i progetti potranno riguardare azioni di comunicazione, di sensibilizzazione o formative; ma anche installazioni artistiche, soluzioni digitali, applicazioni sperimentali o interventi green all’interno del plesso scolastico.

Al termine della procedura valutativa ciascuna proposta selezionata potrà ricevere per la sua realizzazione un contributo a fondo perduto compreso tra 925 e 4621 euro, su un totale di circa 46mila euro messi a disposizione dal Fondo.

Il testo del bando e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.comune.torino.it/bandi/contributi-benefici.