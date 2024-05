Quercetti Jam: dodici artisti trasformano i muri della fabbrica nel Cortile del Maglio

‘Abstract Graffiti Jam’ ad aprile e ‘Quercetti Jam’ a maggio sono I due eventi - realizzati dalla sinergia delle associazioni culturali ‘Il Cerchio e le Gocce’ e ‘Monkeys Evolution’ - che non solo coloreranno i muri della città in occasione dei 25 anni di MurArte, ma offriranno anche ad artiste e artisti l'opportunità di presentare

Il 18 e 19 maggio, in corso Vigevano 25 angolo via Cigna, è in programma ‘Quercetti Jam’. Per l’occasione dodici artisti trasformeranno le superfici della fabbrica utilizzando le cromie degli iconici chiodini Quercetti, dando vita a un'esplosione di stili eterogenei, dall'arte figurativa all'astratta, celebrando la libertà dell'espressione artistica.



Questa jam artistica sarà un momento di incontro tra arte, industria e comunità, che unirà passato e presente.