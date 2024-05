Sistema contabile aziendale: il ruolo chiave del piano dei conti

In quel sistema complesso che è la gestione finanziaria aziendale, poter contare su una contabilità efficiente è il solo modo per avere una visione accurata di tutti gli aspetti amministrativi.

Un obiettivo non raggiungibile senza un adeguato piano dei conti, che può contribuire a ridurre tutte quelle inefficienze legate a una cattiva amministrazione dei movimenti. Per comprenderne le ragioni è necessario capire che cos'è un Piano dei conti e quale ruolo ricopre nella gestione amministrativa e finanziaria delle imprese.

Il piano dei conti nella gestione finanziaria delle aziende

Un piano dei conti è una lista organizzata che comprende l'per svolgere operazioni di acquisto, incasso, vendita e pagamenti. I conti che ne fanno parte sono catalogati in maniera gerarchica per gruppi e, che ne rendono accurata l'organizzazione e più semplice la fase di consultazione.

Un accurato piano dei conti permette di facilitare molti degli aspetti relativi alla gestione fiscale e contabile: aiuta a semplificare la compilazione dei redditi, la redazione del bilancio di esercizio e il pagamento delle imposte, e offrire un supporto essenziale per l'analisi degli elementi patrimoniali del soggetto aziendale e la rilevazione contabile in partita doppia.

Il piano dei conti rendere inoltre più immediate tutte quelle operazioni analitiche indispensabili per la valutazione delle performance economiche dell'impresa sia a livello interno sia a livello esterno. Tutto ciò reso spesso assai più immediato dal ricorso alla digitalizzazione, che ha aperto le porte all'utilizzo di software innovativi per la gestione del piano dei conti.

I software di gestione del piano dei conti

Unè uno strumento che consente di avere sempre il dettaglio di tutti i conti a portata di mano. Soluzioni di ultima generazione, come il modulo per il piano dei conti dipermettono un'accurata personalizzazione di ogni amministrativo, forti di una suite di strumenti all'avanguardia per la

Questi software assicurano infatti un perfetto monitoraggio dei saldi complessivi, ma anche del partitario di ogni conto, offrendo un riepilogo estremamente accurato eventuali movimentazioni e il saldo contabile corrispondente.

Innovativi e user friendly, nonché indispensabili per esportare informazioni esternamente in formato .csv, dispongono di una struttura modulare e innovativa, che garantisce l'accesso anche a soluzioni che aiutano a registrare i valori di budget per confrontarli con il consuntivo.

Com’è strutturato un piano dei conti

A differenza dello schema di bilancio, la cui struttura, uguale per tutti, è definita dal Codice Civile, lopuò variare in base alle diverse esigenze aziendali.

Difatti, ogni realtà ha la possibilità di redigere un piano dei conti personalizzato, che muta in base ad aspetti come il modello organizzativo e contabile adottato, il tipo di settore in cui opera, le dimensioni del business e non ultimi eventuali o parametri logico-razionali definiti dai diversi addetti ai lavori.

L'unico requisito da rispettare nella compilazione di un piano dei conti è la rispondenza allo schema richiesto dall'Unione europea; di conseguenza è sempre realizzato attraverso una struttura a più livelli -in genere serie, gruppo, mastri, conti, sotto conti, partite-, tutti rigorosamente codificati per evidenziarne la rilevanza e favorire gli aspetti organizzativi.

Per le amministrazioni pubbliche è invece obbligatorio dotarsi di un piano dei conti integrato, uno strumento introdotto dalla Legge n. 196/2009 e regolato dal DPR n. 132/2013, indispensabile per predisporre i documenti contabili e finanziari dell'azienda.

Articolato in tre parti – piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale – un Piano dei conti integrato ha come finalità quella di favorire il controllo di costi e ricavi e di entrate ed uscite, assicurando al contempo una perfetta tracciabilità delle operazioni contabili e la supervisione dell'andamento della finanza pubblica nel corso dell'anno.