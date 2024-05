Gli studenti in protesta anche al Politecnico: occupata l'Aula Magna

Un centinaio di studenti e studentesse del Politecnico hanno occupato l'Aula Magna di corso Duca degli Abruzzi.

Come annunciato dagli stessi manifestanti, "resteranno li finché il Rettore Corgnati non sarà disponibile a un dialogo e fino a quando gli accordi con le istituzioni accademiche israeliane e le aziende belliche non saranno desecretati e immediatamente interrotti".