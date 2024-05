Riparte il tour "Aria di San Daniele": a Torino dal 20 al 23 Maggio

Il Prosciutto di San Daniele rappresenta non solo un simbolo di eccellenza gastronomica italiana, ma è anche un patrimonio di tradizioni, sapere e sapori che attraversano generazioni. Questa primavera, l’aroma inconfondibile di questo prosciutto unico nel suo genere torna a diffondersi lungo la penisola con la ripartenza di "Aria di San Daniele".

Questo tour itinerante, ideato e organizzato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, prevede tappe in numerose città italiane, inclusa Torino, dove sarà possibile vivere esperienze gastronomiche immersive. L'evento mira a celebrare e diffondere la cultura e la qualità del Prosciutto di San Daniele DOP, coinvolgendo appassionati, consumatori e professionisti del settore Ho.Re.Ca in una serie di incontri che promettono di essere indimenticabili.

Tra degustazioni, cene a tema e incontri con gli esperti, "Aria di San Daniele" offre un'occasione unica per esplorare il profondo legame tra territorio, tradizione e innovazione culinaria.

"Aria di San Daniele": un viaggio attraverso i sapori italiani

Il tour "Aria di San Daniele" del 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della gastronomia italiana. Partito con la tappa di Milano il, questo festival itinerante del gusto celebra il Prosciutto di San Daniele, portando le sue peculiari qualità in alcune delle più vivaci città d'Italia.

Dopo il successo riscosso nelle precedenti sei edizioni, che hanno totalizzato oltre 250 serate e coinvolto più di 40.000 partecipanti, il tour si conferma un punto di riferimento per la promozione dei valori autentici legati a questo prodotto DOP.

Il 2024 introduce un'innovazione significativa: ogni tappa vedrà una sinergia unica tra il prosciutto e il locale ospitante, trasformando ogni evento in un'esperienza culinaria a 360 gradi. I partecipanti potranno non solo degustare gratuitamente il prosciutto, ma anche partecipare a cene tematiche, scoprendo piatti innovativi creati a partire dal San Daniele e sperimentando abbinamenti con vini e cocktail studiati appositamente per esaltarne i sapori.

Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio, sottolinea come "Aria di San Daniele" rappresenti un format pensato per far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele DOP attraverso uno dei canali più dinamici del paese, la ristorazione. La scelta di locali selezionati e di alto profilo contribuisce a creare un'atmosfera esclusiva, capace di attrarre sia gli addetti ai lavori sia un pubblico vasto e variegato. Dopo le prime tappe a Milano e Torino, il tour proseguirà verso Genova e il Lago di Garda, per poi concludere il viaggio nelle città di Roma, Napoli e Bari nel corso dell'anno.

La tappa torinese di "Aria di San Daniele"

La città diaccoglierà "Aria di San Daniele" dal, promettendo quattro serate esclusive che si svilupperanno in altrettanti locali di prestigio della città. Questa tappa si distingue per la sua capacità di integrare la tradizione del Prosciutto di San Daniele con l'ambiente urbano e cosmopolita di Torino, offrendo un'esperienza culinaria che va oltre la degustazione.

Uno dei locali selezionati è La Drogheria, noto per essere un punto di ritrovo che unisce diverse generazioni di torinesi e visitatori. Il locale si caratterizza per un'atmosfera che richiama la sensazione di "sentirsi a casa", con una proposta gastronomica che innova mantenendo solide radici nella tradizione. Qui, i partecipanti potranno scoprire come il prosciutto si integra perfettamente con cocktail originali e ricette creative, in un ambiente che celebra la cultura del buon cibo.

Segue Luogo Divino Social Wine Club, inaugurato nell'ottobre 2023. Questo club si focalizza sulla qualità eccelsa delle materie prime, selezionate tra le migliori produzioni del territorio piemontese. La serata qui sarà un'ode ai vini locali, che si sposano armoniosamente con il sapore distintivo del San Daniele.

Fuzion offre un'interpretazione culinaria unica, dove la cucina mediterranea incontra quella asiatica sotto la guida dello chef Domenico Volgare. Questo locale rappresenta la perfetta fusione di culture, ideale per esplorare nuove dimensioni gustative del prosciutto attraverso abbinamenti inaspettati e sorprendenti.

Infine, Cucina Rambaldi si dedica alla ricerca del gusto autentico, valorizzando ingredienti semplici per esaltare i sapori tradizionali. Qui, il ritorno alle origini si coniuga con la convivialità, offrendo una serata che celebra i piaceri della tavola in compagnia.

Conclusione: Tra Tradizione e Innovazione

Il tour "Aria di San Daniele" rappresenta un'esemplare sintesi tranel settore della gastronomia italiana. Il Prosciutto di San Daniele, con la sua fama consolidata, non è solo un simbolo di, ma anche un motore di vitalità economica per le comunità locali. Il rispetto di queste tradizioni gastronomiche non impatta positivamente solo sul palato, ma contribuisce attivamente al, mantenendo vivo un patrimonio culturale che si rinnova costantemente grazie a iniziative come "Aria di San Daniele".

Partecipare agli eventi organizzati dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele significa scoprire direttamente la ricchezza di questi sapori e la passione delle persone che stanno dietro a ogni fetta di prosciutto. Assaporare il San Daniele nelle varie città italiane diventa un modo per viaggiare attraverso i sensi, riscoprendo l'importanza di un legame indissolubile tra cibo, cultura e territorio.

Attraverso questo viaggio gastronomico, "Aria di San Daniele" non solo celebra un prodotto iconico, ma riafferma il ruolo centrale della ristorazione italiana come ambasciatrice di valori autentici e di qualità incontestabile. Partecipare a queste serate significa immergersi in una storia di sapori che continua a ispirare e a innovare, mantenendo salde le radici in una tradizione che ha molto da offrire, sia in Italia che nel resto del mondo.