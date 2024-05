Nichelino, la pioggia gioca un brutto scherzo: incidente e due persone ferite in zona Debouchè

La pioggia che cade quasi incessantemente da ore è stata una delle cause del brutto incidente che si è verificato attorno alle 11 di oggi, mercoledì 15 maggio, a Nichelino.

Ferite due donne, una è grave

Sulla direttrice di via Debouchè, che conduce alla tangenziale sud, due auto si sono scontrate e nella carambola è stato coinvolto anche un terzo veicolo. Due le persone che sono rimaste ferite e se per una donna non si è trattato di nulla di grave, un'altra invece ha riportato conseguenze più serie, anche se non pare in pericolo di vita.

La strada parzialmente chiusa

Per liberarla dalle lamiere, comunque, i Vigili del fuoco hanno faticato non poco. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Nichelino per i rilievi del caso.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la strada che è stata parzialmente chiusa per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso e di quelli delle forze dell'ordine.