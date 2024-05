Le scuole di Beinasco scelgono menù al 100% senza glutine

Nella settimana nazione della celiachia, le scuole di Beinasco hanno proposto ai ragazzi un menù al 100% senza glutine. Una scelta a favore della salute e per insegnare con un piccolo gesto ai giovani studenti l'importanza di scelte consapevoli a favore della salute.

Cannati: "Sensibilizzare e informare"

"Amo, ogni tanto, andare a mangiare in mensa insieme ai piccoli beinaschesi. Per questo, insieme all’assessore Zandarin, sono stato alla scuola Calvino di Borgaretto", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati. "Il menù senza glutine è una iniziativa per sensibilizzare e informare, con un piccolo gesto, tutti i bambini a mettersi nei panni degli altri".

Intanto, alla Casa della Salute di Borgaretto sono stati attivati nuovi servizi e potenziati, tra gli altri, quello relativo alla psicologia scolastica, per aiutare il benessere mentale dei più piccoli.