A Venaria Reale, un weekend di fiori e profumi con la Festa delle rose

La Festa delle rose è un evento di grande rilevanza, che quest’anno compie 20 anni. L’appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 nel centro storico della città, lungo via Mensa, piazza della Repubblica e viale Buridani.

L’iniziativa coinvolge molti espositori, pronti a proporre fiori, aromi, fragranze e prodotti dell’eccellenza enogastronomica italiana. Inoltre, sono previste iniziative legate a Fragranzia, giunta alla 7^ edizione, con appuntamenti per approfondire e scoprire il mondo dei profumi e delle essenze.

Oltre agli spettacoli del sabato sera e alla mostra fotografica “Venaria in fiore”, verranno proposti anche laboratori per i più piccoli e le famiglie, incontri e letture, a cura della biblioteca civica Tancredi Milone e per gli adulti, appuntamenti alla scoperta di profumi e gusti, con le degustazioni, curati dalla Fondazione Via Maestra.

Con l'Infiorata, un tappeto di petali di rose impreziosirà le architetture barocche della Cappella di Sant'Uberto della Reggia di Venaria, trasformandola in un luogo di contemplazione. Ci si potrà avvolgere dalla fragranza delicata delle rose mentre si ammirano le opere d'arte sacra. A cura degli Amici della Certosa Reale, Circolo degli Artisti di Torino e La Rosa delle Idee.

Maggio è il mese delle rose, dei fiori e dell’esplosione della natura in tutta la sua bellezza, nei profumi e nelle fragranze. La Festa delle rose a Venaria Reale coinvolge migliaia di cittadini, turisti e produttori delle eccellenze italiane.

I fiori, le essenze e i profumi diventano cornici naturali per affrontare i temi previsti dall’agenda 2030.

Festa delle rose 2024 è organizzata da Città di Venaria Reale, Fondazione Via Maestra, in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Pro Loco Altessano Venaria Reale, Biblioteca Civica Tancredi Milone.