Sciopero e due presidi: così i sindacati dicono "no" al passaggio di lavoratori di call center nella commessa Agos Ducato

Il passaggio di consegne per la commessa Agos Ducato non è piaciuta ai sindacati di Cgil, Cisl e Uil

Una giornata di sciopero e due presidi, in due punti diversi della città (via Breglio e corso Peschiera). Sono le manifestazioni di protesta organizzate dai sindacati di Slc Cgil, Fistel Cisl e UilCom sulla questione legata alla commessa denominata "Agos Ducato", società finanziaria che opera nel settore del credito al consumo.



"A seguito dell’incontro del 15 maggio 2024, in merito alla clausola sociale relativa alla commessa Agos Ducato e il relativo passaggio delle lavoratrici e dei lavoratori da Covisian alla società Numero Blu Servizi - dicono in una nota i rappresentanti dei lavoratori -, le scriventi organizzazioni sindacali, congiuntamente alle RSU, riscontrano la non possibilità, in questo momento, di arrivare ad un accordo".

"In particolare - proseguono - l’assenza di garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali tutti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e il passaggio ad un contratto nazionale “pirata” il quale peggiorerebbe notevolmente le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, non ci consente di esprimere un giudizio positivo sulla procedura".

"Crediamo che le responsabilità di questa vicenda, e di molte altre che stanno interessando l’intero comparto dei call center, vadano individuate nelle aziende committenti - puntano il dito i sindacati - le quali continuano inesorabilmente a disinteressarsi della qualità del lavoro muovendosi inesorabilmente ed esclusivamente alla ricerca di un costo di attività più basso possibile. Questo prezzo, ancora una volta, saranno le lavoratrici ed i lavoratori a doverlo pagare"!.

Ecco i motivi per cui, nella giornata di domani, Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo sciopero per l'intero turno lavorativo: due i presidi, davanti alle principali sedi torinesi di Agos Ducato, in corso Peschiera 191 dalle 9 alle 12 e in via Breglio 43/b dalle 15 alle 18.