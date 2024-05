Dalla Magna Grecia a Torino Torino Massimo Osanna per Ogr Talks

Da Sibari a Taranto, da Metaponto a Policoro, passando per Torre di Satriano e Potenza: il 7 giugno alle OGR Torino un viaggio alla scoperta delle radici storiche e culturali della Magna Grecia con Massimo Osanna, uno dei più autorevoli archeologi italiani e prossimo protagonista di OGR Talks.



Mondo nuovo. Viaggio alle origini della Magna Grecia – edito da Rizzoli e presentato alle ex Officine in occasione di Archivissima – esplora le tracce materiali e immateriali lasciate da popoli antichi che hanno plasmato la storia e la cultura di questa regione millenaria. "Questo è un libro di storie", scrive Osanna, e in effetti, il suo racconto ci immerge nelle vite e negli incontri di antiche comunità che hanno vissuto tra il I millennio avanti Cristo. Ma non è solo una narrazione di eventi passati; è un'analisi profonda dei fenomeni di mobilità, incontri e ibridazione culturale che hanno caratterizzato la Magna Grecia e che hanno plasmato il suo "mondo nuovo".



Un libro che invita a riconsiderare il concetto stesso di colonizzazione e ci spinge a guardare oltre le narrazioni tradizionali, verso una comprensione più sfaccettata e complessa delle interazioni umane nel passato, e che allo stesso tempo funge da monito per ricordare quanto sia fondamentale l'archeologia nel dare voce alle storie non raccontate dalla Storia, nel restituire dignità e significato ai frammenti del passato che ancora oggi ci parlano con forza.