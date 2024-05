Tempo di 730: Agenzia delle Entrate organizza un webinar per avere il parere degli esperti

A partire dal 20 maggio è possibile inviare il modello 730… ma siamo veramente pronti? Se abbiamo qualche dubbio, ci viene in soccorso l’Agenzia delle Entrate: martedì 28 maggio, dalle 15.30 alle 17.30 , un webinar organizzato dalla Direzione Regionale del Piemonte aiuterà i cittadini collegati da casa spiegando – con un linguaggio chiaro e accessibile – tutti i passaggi da seguire, le novità della compilazione semplificata e dando una prima risposta alle domande più frequenti.

È un’iniziativa rivolta a tutti i cittadini, in particolare lavoratori dipendenti e pensionati: una possibilità in più di approfondimento per affrontare con serenità la dichiarazione dei redditi. Durante il webinar gli esperti della Sezione di Assistenza Multicanale di Torino simuleranno la compilazione di un 730, con un ampio spazio ai chiarimenti sulle questioni più comuni ma non solo: chi si registrerà all’evento avrà la possibilità di inviare in anticipo il proprio quesito agli esperti dell’Agenzia delle Entrate. Durante il webinar, arriveranno le prime risposte per la parte di interesse generale; su un canale riservato, per le questioni più strettamente personali.

Come partecipare - Le istruzioni per registrarsi sono sul sito https://www.agenziaentrate.<wbr></wbr>gov.it/portale/dr-piemonte oppure direttamente alla pagina dell’evento sulla piattaforma Eventbrite. Una volta registrati, via mail si ricevono le istruzioni per inviare il proprio quesito. Il giorno dell’evento, sempre tramite mail, gli iscritti riceveranno il link per seguire il webinar in diretta streaming dal proprio computer o smartphone.